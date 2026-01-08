En el Paraje Los Cerrillos

Se cumplen 31 años del fatal accidente donde perdió la vida Carlos Monzón

El inolvidable boxeador nacido en San Javier, llamado "el indestructible", "Escopeta", el "Hombre de Hierro", "el Macho", quien venció en una y mil batallas, murió trágicamente el 8 de enero de 1995, hace 31 años, en la ruta provincial N° 1 "Teófilo Madrejón", vivirá siempre en el corazón de los santafesinos.