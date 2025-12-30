Por el Círculo de Periodistas Deportivos

Hace 55 años, Carlos Monzón era distinguido en su Santa Fe natal

La noche inolvidable reunió a distintas personalidades de la actividad social. Cultural y deportiva en el entonces segundo estado argentino. El pugilista arribó al lugar del histórico acontecimiento, acompañado de su conductor técnico, Amilcar Oreste Brusa y de su amigo entrerriano, Julio Varela, siendo recibidos con unánime aplausos de los asistentes.