Hace 55 años, Carlos Monzón era distinguido en su Santa Fe natal
La noche inolvidable reunió a distintas personalidades de la actividad social. Cultural y deportiva en el entonces segundo estado argentino. El pugilista arribó al lugar del histórico acontecimiento, acompañado de su conductor técnico, Amilcar Oreste Brusa y de su amigo entrerriano, Julio Varela, siendo recibidos con unánime aplausos de los asistentes.
Carlos Monzón junto a Brusa, su legendario entrenador, mentor y figura paterna. Foto: Archivo
El 29 de diciembre de 1970, en el rancho de la Cervecería Santa Fe, el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Fe, distinguió al boxeador Carlos Monzón, flamante campeón mundial de boxeo de peso medio como la mejor figura representativa de la temporada.
La calurosa bienvenida estuvo a cargo del Dr. Julio Alzueta, gerente general de la entidad empresaria anfitriona. También se encontraban presentes los titulares de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Alfonso Bonfanti, José Luis Sañudo de Sociedad Rural de Santa Fe, del Club Unión, Julio Baldi y del Círculo de Periodistas Deportivos de esta capital, Dr. Rogelio Gervasoni.
Además, participaron el flamante vicepresidente del Club Colón, Contador Carlos Salerno y su par rojiblanco, Rubén Ferrari; el gerente de Propaganda Popular de la firma Bayer, Alberto Weyersberg y el representante de esta firma en el Litoral Argentino, Alberto Brascetta
Asimismo, se observaba la presencia del director del diario El Litoral, Riobó Caputo, dirigentes deportivos y de la Asociación de Prensa, encabezados por Raúl Gilbert (Nuevo Diario) e Isaac Tissembaum (El Litoral), el empresario Carlos Sarsotti, el colega Ermo Calamante del CPD, el Dr. Iván Raimondi (abogado de Monzón) y una nutrida delegación de la comisión directiva y colaboradores de Unión.
Entre ellos sobresalían José Armando Capello, Aníbal Filiberti, Bernardo Gueselof, Gerónimo Veglia, Marcelo Serrao, Juan Moragues, Antonio Gomila, Rubén Neme, como así también miembros del deporte nacional de las narices chatas y de las entidades santafesinas que practican y enseñan esta actividad.
En medio de sabrosos lisos y un refrigerio especial para los invitados, ofrecido por la cervecería local, el Dr. Julio Alberto Jeanney (Nuevo Diario y Panorama Deportivo de LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral), distinguió a Amilcar Brusa con la Copa "Cafiaspirina" por ser uno de los formadores del flamante monarca universal de peso medio.
Distinciones
Alberto Weyersberg, gerente de Propaganda Popular de Bayer en la Argentina, entregó como reconocimiento de dicha firma dos obsequios a los prestigiosos deportistas nacidos en el norte de esta provincia, a Monzón, actual monarca de esa división de la Asociación (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una escopeta de origen checoslovaco y un cuchillo, a su conductor técnico, Amilcar Brusa.
A su turno, el Círculo de Periodistas Deportivo de Santa Fe premió con una medalla de oro a Alberto Brascetta de la citada firma internacional, por el decisivo y amplio apoyo ofrecido en favor del deporte santafesino.
Enrique Miguel Cruz, periodista de LT9 y El Litoral, con reflexivas palabras puso en valor la notable gesta que acababa de concretar Monzón cuando el 7 de noviembre en el Palazzo Dello Sport de Roma obtuvo el título mundial de boxeo ante el italiano Giovanni Benvenutti, monarca desde marzo de 1968 cuando despojó del cetro al defensor Emile Griffith de las Islas Vírgenes.
El periodista deportivo explicó que Monzón a los 16 años comenzó a boxear en el Club Cochabamba (hoy desaparecido), atendido por Marcelino Martínez y Rodolfo Agrafogo; con un breve paso por el gimnasio de Ricardo Minella y en el Club Unión tuvo en el rincón al "Negro" Oscar Méndez y a Guillermo Gordillo, asistentes de Amílcar Oreste Brusa.
Sostuvo "Quique" Cruz que para la Revista "The Ring" fue la pelea del año, donde 18.000 personas fueron testigos de la proeza del sanjavierino al noquear en el 12do. asalto, en forma espectacular, siendo el cierre de una noche histórica en la que el argentino dominó siempre, aunque las tarjetas de los jurados George Contré y Aime Leschot y el referí Rudolph Drust anotaran lo contrario.
Juan Carlos "Tito" Lectoure, fue uno de los pocos que habían confiado en él y al llegar a Roma en la presentación ante la prensa había anunciado que estaban ante la presencia del futuro campeón mundial de peso medio. Esta verdadera proeza de un joven surgido en la pobreza y la miseria de una familia numerosa, con una excelente conducción técnica, es realmente un verdadero orgullo para Santa Fe.
También hablaron Bonfanti, en nombre de la Bolsa de Comercio poniendo énfasis en la actividad deportiva, ratificando la gesta de Brusa recuperando para la sociedad a jóvenes que estaban pasando momentos muy difíciles en su existencia de vida, especialmente elogió el trabajo social mediante la actividad boxística.
Nino Benvenutti ya en el piso. Carlos Monzón agazapado.
El periodista Pedro Oscar Roteta (El Litoral y LT10), presente en la hazaña de Monzón efectuó una síntesis de la campaña del nuevo campeón y de la notable conducción del Maestro Brusa. También las emotivas palabras del Dr. Alzueta, gerente general de la Cervecería Santa Fe, recitando un tema del inolvidable poeta de San Javier, Julio Bruno Migno Parera: "Que tendrás pago".
En la prosa final explicaba el magnífico poeta "soy de tus islas un timbó cualquiera y en tus zanjones, curupí a los vientos; sauce embrujado de cualquier barranca y un llanto colorado entre tus ceibos y soy, por una herencia de la suerte, con mi lanza en la voz, sanjavielero", ante los unánimes aplausos de la concurrencia.
Medallas del Papa Pablo VI
El campeón mundial de peso medio, Carlos Monzón en un noble gesto entregó medallas bendecidas por el Sumo Pontífice, Pablo VI, el 262 Papa de la Iglesia Católica, el itálico, Giovanni Battista Eurico Antonio María Montini, a distintas autoridades presentes en el homenaje de la comunidad santafesina al natural de San Javier.
La comitiva argentina, en Ciudad del Vaticano, tras la sensacional conquista del sanjavierino fue recibida en audiencia especial por el Papa Pablo VI. Cabe destacar que el boxeador preparado técnicamente por Amílcar Brusa visitó también la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, como agradecimiento por la promesa que había realizado el pugilista previamente.
Brusa: "Merece ser el mejor mediano del mundo"
En su mensaje a la selecta concurrencia de dirigentes sociales, culturales y deportivos, el conductor técnico Amilcar Oreste Brusa aseguró que Carlos Monzón, llamado "el indestructible", "Escopeta" o simplemente "El Negro" demostró que sin lugar a dudas es el mejor pugilista de peso medio del mundo y defendió con orgullo los prestigios de la República Argentina y de Santa Fe, en particular".
Su segundo padre . Así lo definió varias veces Carlos Monzón a Amílcar Brusa.
Tres principios decisivos marcaron la vida de Brusa: el trabajo, la disciplina y la seguridad para lograr el éxito. El adiestrador reconoció que es un hombre difícil y recio en el trabajo semanal en el gimnasio, en los entrenamientos y en la orientación de las peleas.
"No mamitiaba a los boxeadores, por el contrario imponía su autoridad, con carácter y exigiendo al máximo de concentración, pero, aclaró, "también ofrezco ternura con esos mismos chicos, a quienes lejos de los ensogados de entrenamientos y peleas, trato con el cariño de un padre a sus hijos", indicó.