Una pérdida que perdurará en el tiempo

Santa Fe extraña a “La Locomotora” Oliveras, una vida de lucha que dejó huella

El cierre del año 2025 estará marcado por una ausencia imposible de ignorar. La muerte de Alejandra “La Locomotora” Oliveras, ocurrida en julio tras sufrir un ACV, enlutó a Santa Fe y a todo el país. Campeona mundial de boxeo, referente del deporte femenino y símbolo de superación personal, su historia trascendió el ring y se convirtió en un mensaje de vida.