Susana Giménez habló de su serie biográfica y quien podría interpretarla: "La China Suárez, jamás"
La diva argentina descarta a la actriz para su biopic, avivando la polémica sobre quién podrá encarnar su vida en la pantalla. La conductora busca un elenco que refleje su esencia, dejando claro que no cualquiera podrá representarla en su biografía audiovisual.
En una entrevista reciente, surgió el tema de la biopic sobre su vida, que continúa en etapa de escritura. Al ser consultada por posibles candidatas para interpretarla, Susana fue tajante desde el inicio.
En medio de la expectativa por su serie biográfica, Susana Giménez habló sin rodeos sobre las actrices que podrían ponerse en su piel y descartó de plano a Eugenia “la China” Suárez. La diva explicó sus criterios para el casting y volvió a encender la polémica con declaraciones que no pasaron desapercibidas.
El proyecto de su serie biográfica
Todo comenzó cuando, en una entrevista reciente, surgió el tema de la biopic sobre su vida, que continúa en etapa de escritura. Al ser consultada por posibles candidatas para interpretarla, Susana fue tajante desde el inicio: “No es mi problema”, respondió, marcando distancia con las decisiones artísticas, aunque dejó en claro que sí tiene preferencias… y rechazos.
Cuando el cronista le mencionó a Eugenia Suárez como una opción, la reacción fue inmediata: “Noooo, jamás. No, no tiene physique du rôle, tampoco. Yo soy más…”, lanzó, sin completar la frase pero dejando clara su postura.
La comparación con Sofía Gala
En ese mismo intercambio, Giménez puso como ejemplo el trabajo de Sofía Gala al interpretar a Moria Casán en su juventud y marcó una diferencia entre ambas actrices.
“Pero Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio. Para mí es un genio”, afirmó, poniendo en duda, al mismo tiempo, la capacidad interpretativa de Suárez.
Susana odió cómo la interpretó la China Suárez en la serie sobre Sandro
Un antecedente que explica su postura
Las críticas de Susana hacia la China Suárez no son nuevas. Es sabido que no le gustó verse representada por ella en la serie sobre Sandro, y así lo manifestó públicamente en su momento.
En una entrevista al diario Perfil en 2018, la conductora fue directa: “No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije: ‘no me gustó’”.
Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia ahora, cuando se discute quién podría encarnar a una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.
La idea de Susana es que la serie recorra distintas etapas de su vida, por lo que se necesitarán actrices capaces de transmitir tanto su perfil artístico como su personalidad mediática.
Qué busca Susana para su propia historia
Más allá de la controversia, la conductora dejó en claro que pretende un elenco que esté a la altura de un proyecto que considera profundamente personal. Su idea es que la serie recorra distintas etapas de su vida, por lo que se necesitarán actrices capaces de transmitir tanto su perfil artístico como su personalidad mediática.
El casting todavía no está definido, pero sus declaraciones dejaron en evidencia que no cualquier nombre será aceptado para contar su historia.
Mientras la biopic sigue en desarrollo, Susana Giménez vuelve a ubicarse en el centro de la escena con su estilo frontal. Sus definiciones reavivan el debate sobre quién podría interpretarla y anticipan que la elección del elenco será, sin dudas, uno de los puntos más sensibles del proyecto.