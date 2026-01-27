Video

Susana Giménez habló de su serie biográfica y quien podría interpretarla: "La China Suárez, jamás"

La diva argentina descarta a la actriz para su biopic, avivando la polémica sobre quién podrá encarnar su vida en la pantalla. La conductora busca un elenco que refleje su esencia, dejando claro que no cualquiera podrá representarla en su biografía audiovisual.