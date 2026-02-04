Sin maquillaje y “al rojo vivo”: la China Suárez mostró el lifting sin cirugía que se hizo en Turquía

Eugenia "China" Suárez volvió a quedar en el centro de la conversación digital tras mostrarse sin maquillaje, con la piel enrojecida y en pleno procedimiento estético.
La actriz compartió en Instagram imágenes de un “face lifting” sin cirugía que se realizó en Turquía: se trata de Morpheus8, un tratamiento que combina microneedling y radiofrecuencia, y que ella misma promocionó con detalles sobre sus supuestos efectos.
La actriz publicó una serie de historias desde Turquía en las que exhibió el tratamiento facial que eligió y el resultado inmediato.
El procedimiento que mencionó es un “face lifting sin cirugía” y lo identificó como Morpheus 8, al que describió como una combinación de microneedling (microagujas) y radiofrecuencia para “renovar” la piel.
En sus posteos, la actriz aseguró que el tratamiento apunta a tensar y reafirmar sin necesidad de botox, con foco en la definición de la mandíbula y la mejora de arrugas o marcas, además de cicatrices de acné.
También sostuvo que ayuda a estimular la producción de colágeno y que incluso puede “esculpir” al reducir pequeños cúmulos de grasa, siempre en el marco de la explicación que compartió en sus redes.
La publicación se dio luego de días de exposición mediática por su participación televisiva, y esta vez el tema volvió a escalar por el costado estético: la actriz cerró mostrando cómo le quedó el rostro postratamiento y se mostró conforme con el resultado.