Concientización

Endometriosis: entre el 50% y el 70% de las mujeres pueden lograr un embarazo espontáneo

La endometriosis afecta entre el 10% y el 15% de las mujeres en edad reproductiva. Especialistas destacan que el diagnóstico temprano y los tratamientos adecuados permiten mejorar la calidad de vida y preservar la fertilidad.