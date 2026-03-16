Barrio Mariano Comas

En total abandono: intimaron a los dueños de una "carie urbana" en la ciudad de Santa Fe

Lo sancionó el Concejo de Santa Fe: no es frecuente que se aprueben este tipo de resoluciones. Los titulares del inmueble deberán desmalezar y limpiar el lugar. Se pidió saber el estado de las deudas. Los vecinos, preocupados.