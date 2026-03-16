En total abandono: intimaron a los dueños de una "carie urbana" en la ciudad de Santa Fe
Lo sancionó el Concejo de Santa Fe: no es frecuente que se aprueben este tipo de resoluciones. Los titulares del inmueble deberán desmalezar y limpiar el lugar. Se pidió saber el estado de las deudas. Los vecinos, preocupados.
Uno de los tantos inmuebles en abandono. La foto es sólo ilustrativa. Crédito: Archivo
En su última sesión, el Concejo de Santa Fe sancionó una llamativa resolución: se trata de una intimación a los propietarios de un inmueble ubicado en calle Mariano Comas 2982. En concreto, se los exhortó administrativamente a que limpien esa vivienda en evidente estado de abandono, algo que se conoce como "carie urbana".
Los propietarios "deberán llevar adelante las tareas de mantenimiento, desmalezamiento, desratización, arreglo de veredas y/o toda otra medida de higiene urbana que corresponda, conforme al estado edilicio y de conservación del inmueble ubicado en la ciudad capital", dice el texto aprobado.
Es llamativa esta resolución porque resulta muy poco frecuente que el Legislativo de Santa Fe capital sancione este tipo de normativas. Como informó El Litoral, quizá el primer antecedente fue en octubre de 2025. con seis intimaciones aprobadas.
Hubo intimaciones a los propietarios del inmueble sito en Av. Blas Parera 9360 (donde funcionó un motel); a los de inmueble en calle Juan de Garay 3371 (una vivienda): una tercera intimación para los propietarios de un inmueble sito en 1º de Mayo 1283 (otra vivienda).
También se aprobaron intimaciones a los propietarios del inmueble ubicados en Hipólito Irigoyen 2688, donde funcionó un vieja confitería; a los del inmueble sito en la intersección de calles Belgrano e Ituzaingó (terreno baldío); y a los dueños de una locación en Pedro Díaz Colodrero 1346 (edificio abandonado).
Estado de deuda y multas
Además, se dispuso que el Ejecutivo Municipal informe, con relación al aludido inmueble, el estado de deuda en concepto de Tasa General de Inmuebles (TGI) la situación de los procedimientos y/o procesos de ejecución iniciados por deuda de dicha tasa.
También, las multas aplicadas por la presencia de plagas y/o malezas, y su estado de cumplimiento; la existencia de permisos de obra y condiciones del mismo; y si han labrado actas de infracción por multas aplicables en virtud de la Ordenanza N° 7.882 -Régimen de Infracciones y Penalidades- y del Código de Habitabilidad.
Así está hoy. El inmueble se ubica en calle Mariano Comas 2982. Crédito: Gentileza
Finalmente, se solicitó al municipio que verifique si el inmueble en cuestión "reúne las condiciones previstas en la normativa fiscal vigente para la aplicación de la sobretasa correspondiente a terrenos baldíos y/o inmuebles deteriorados y, en caso afirmativo, adopte las medidas necesarias para su liquidación y cobro".
Argumentos
Este proyecto fue impulsado por el concejal Lucas Simoniello (Interbloque "Unidos"), quien viene trabajando de forma intensa la problemática de las caries urbanas en la ciudad de Santa Fe.
El inmueble referido "presenta un marcado estado de abandono, con crecimiento descontrolado de vegetación, malezas de gran porte y ausencia total de tareas de mantenimiento, configurando un supuesto de carie urbana", describe el edil en los fundamentos del proyecto sancionado.
Esta situación "ha motivado numerosos reclamos por parte de vecinos del sector, quienes han manifestado reiteradamente las molestias y riesgos que genera el estado actual del inmueble", aduce Simoniello.
Todos los reclamos se encuentran respaldados por registros fotográficos aportados por los propios vecinos, "en los que puede observarse la acumulación de malezas, la falta de limpieza y las condiciones de insalubridad del predio".
Asimismo, el crecimiento desmedido de malezas favorece la proliferación de plagas, roedores e insectos, generando riesgos para la salud pública y afectando la calidad de vida de quienes habitan en las inmediaciones.
En la misma línea, el estado de abandono "impacta negativamente en la seguridad, ya que dificulta la visibilidad, propicia la acumulación de residuos y transmite una imagen de descuido que degrada el entorno urbano".
Otra carie urbana en Monseñor Zazpe y San Martín. Crédito: Archivo Fernando Nicola
Estas condiciones vulneran las obligaciones que pesan sobre los propietarios en materia de conservación, higiene y salubridad urbana, conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 7.882 -Régimen de Infracciones y Penalidades- y la Ordenanza Nº 12.783 -Código de Habitabilidad-, entre otras normas aplicables, agrega el legislador local.
La persistencia de este tipo de situaciones, pese a los reclamos efectuados, "justifica la intervención del Estado municipal a fin de garantizar el interés público y la convivencia barrial", argumenta.
Dicho todo ello, resulta necesario intimar a los titulares del inmueble a realizar de "manera urgente" las tareas de mantenimiento, desmalezamiento, desratización y arreglo de veredas que correspondan, así como requerir al Ejecutivo un informe sobre la situación tributaria, administrativa y sancionatoria del bien inmueble”.
Del mismo modo, "corresponde evaluar la procedencia de la aplicación de los instrumentos fiscales previstos para inmuebles baldíos o deteriorados, como mecanismo para desalentar el abandono y promover su adecuada conservación", concluye el concejal radical.