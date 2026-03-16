Esperanza: avanzan los trabajos en 14 nuevas viviendas y obras de infraestructura en barrio La Orilla

Con los trabajos para la construcción de 14 nuevas viviendas y obras de infraestructura en barrio La Orilla, el Gobierno Provincial continúa a toda marcha con su plan de obra pública en Esperanza.
“En esta ciudad, el gobernador impulsó la terminación de la Escuela Matorras, el nuevo desagüe troncal Hohenfels y estas 14 viviendas en barrio La Orilla. Cuando no hay corrupción, las obras públicas aparecen”, destacó el ministro Enrico.
Con los trabajos para la construcción de 14 nuevas viviendas y obras de infraestructura en barrio La Orilla, el Gobierno Provincial continúa a toda marcha con su plan de obra pública en Esperanza.
Tras la inauguración de las obras para la terminación de la Escuela “Gregoria Matorras”, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, volvió a remarcar la importancia del método santafesino para el desarrollo de proyectos como sostienen muy pocas provincias del país.
Y aseguró que “este gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro sigue demostrando con trabajo y eficiencia los impuestos vuelven a la gente en obras”.
“En el caso de estas nuevas 14 viviendas y las obras de urbanización necesarias, llevamos un 20 % de avance en los trabajos, con una inversión que supera los 1.078 millones de pesos”, contó el ministro Enrico.
Por su parte, la diputada provincial Jimena Senn destacó el impacto social de la obra y el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.
“Cada vivienda que comienza a construirse es una oportunidad concreta para que una familia pueda proyectar su futuro con más tranquilidad y dignidad. Estas 14 casas son el resultado de una decisión política clara de priorizar el acceso al hábitat y la infraestructura básica".
"Desde la Legislatura acompañamos y gestionamos para que estos proyectos lleguen a Esperanza y a todo el departamento Las Colonias, porque estamos convencidos de que el desarrollo se construye con hechos concretos”.
Cabe recordar que las unidades habitacionales están ubicadas en barrio La Orilla, al norte de Esperanza, en la manzana comprendida por las calles Sarmiento, Las Tunas, Juana Azurduy y San Jerónimo.
El proyecto incluye 13 unidades de prototipo compacto y una vivienda adaptada para personas con discapacidad, con 2 dormitorios, y una superficie total de 62m².
Además de las viviendas, “se trata de un proyecto integral que incluye la ejecución de red eléctrica, alumbrado, agua potable, cordón cuneta y desagües pluviales, asegurando que las familias tengan un entorno digno y seguro", explicó el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli.
“Actualmente, estamos en la etapa de mampostería, dinteles y refuerzos estructurales”, finalizó Crivelli sobre el desarrollo de las tareas que está realizando Mario Iglesia Construcciones, empresa a cargo de la obra.