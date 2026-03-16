Esperanza: avanzan los trabajos en 14 nuevas viviendas y obras de infraestructura en barrio La Orilla

“En esta ciudad, el gobernador impulsó la terminación de la Escuela Matorras, el nuevo desagüe troncal Hohenfels y estas 14 viviendas en barrio La Orilla. Cuando no hay corrupción, las obras públicas aparecen”, destacó el ministro Enrico.