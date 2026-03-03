Departamento Las Colonias

San Jerónimo Norte mejora su infraestructura sanitaria y suma guardias de fin de semana

La SAPEM de San Jerónimo Norte concretó importantes mejoras edilicias durante el verano y reforzó la atención médica con la incorporación de guardias de fin de semana en el Sanatorio San Jerónimo. Las obras buscan optimizar la accesibilidad, seguridad y comodidad de los pacientes.