San Jerónimo Norte mejora su infraestructura sanitaria y suma guardias de fin de semana

La Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) de San Jerónimo Norte avanza con un plan de mejoras en su infraestructura sanitaria, con el objetivo de brindar una atención más cómoda, accesible y segura a la comunidad.
Durante los meses de enero y febrero se ejecutaron trabajos en la sala de laboratorio y en el baño accesible, donde se realizó la colocación de cerámicos, renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, además de adecuaciones estructurales orientadas a optimizar la funcionalidad de los espacios.
También se concretaron mejoras en pasillos y en la señalética interna, buscando facilitar la circulación y orientación de los pacientes dentro del edificio.
En el sector externo se llevaron adelante arreglos destinados a mejorar los accesos al establecimiento, reforzando condiciones de seguridad y transitabilidad.
Entre los avances ya visibles se destaca la colocación de un nuevo mostrador en el ingreso principal, pensado para agilizar la recepción y mejorar la experiencia de quienes concurren al centro de salud.
Asimismo, autoridades municipales señalaron que se avanza en la finalización de una habitación adicional y en las gestiones administrativas necesarias para completar la instalación de los ascensores, una obra clave para garantizar plena accesibilidad.
En paralelo a las mejoras edilicias, se dispuso el fortalecimiento de la atención sanitaria mediante la incorporación de guardias médicas de fin de semana en el Sanatorio San Jerónimo.
La medida implica una inversión municipal y responde a la necesidad de ampliar la cobertura y dar respuesta a la demanda asistencial fuera del horario habitual.
Desde el área de Salud del municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura y servicios, con foco en la calidad de atención y el bienestar de los vecinos.
Con obras en marcha y nuevos servicios operativos, el sistema de salud local continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta, consolidando un esquema que combina mejoras edilicias con ampliación de la cobertura médica.