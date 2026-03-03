Tormenta en Santa Fe: cortes de luz en varios barrios

A las 8, la Empresa Provincial de la Energía informó que continúan los trabajos en barrio San Agustín, en Santa Fe, y en la zona sur de Dos Lagunas, en Santo Tomé. Además, se repuso el servicio en Villa Adelina y en el kilómetro 2.5 de la Ruta Provincial N° 1, luego de las lluvias registradas este martes.