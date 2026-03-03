#HOY:

Tormenta en Santa Fe: cortes de luz en varios barrios

La fuerte actividad eléctrica registrada durante la madrugada provocó interrupciones del servicio en distintos sectores de la ciudad. Desde la empresa provincial recordaron los canales de reclamo y pidieron extremar precauciones.

La tormenta que afecta a la ciudad de Santa Fe desde la madrugada dejó como consecuencia múltiples cortes de energía eléctrica en distintos barrios, producto de la intensa caída de rayos y las ráfagas asociadas al temporal.

Martes 03.03

08:21 Cortes y reposición de energía

A las 8, la Empresa Provincial de la Energía informó que continúan los trabajos en barrio San Agustín, en Santa Fe, y en la zona sur de Dos Lagunas, en Santo Tomé. Además, se repuso el servicio en Villa Adelina y en el kilómetro 2.5 de la Ruta Provincial N° 1, luego de las lluvias registradas este martes.

Martes 03.03

08:17 Nuevo informe

Datos de lluvia del día martes 3 de marzo de 2026, hasta las 07:30 hs.:

  • DOAE (COBEM): 38,50 mm
  • Centro: 26,50 mm
  • Deleg. Alto Verde: 25,50 mm
  • CIC F. Zuviría: 27,00 mm

Se registró intensidad máxima de 57,00 mm/h, en Centro a las 06:05 hs.

Ráfaga de viento máximo de 65,7 Km/h de dirección Sudsudeste (SSE) en CIC F. Zuviría, a la 01:35 hs.

Martes 03.03

07:40 Primeros datos

La Municipalidad de Santa Fe difundió el primer informe sobre las lluvias registradas este martes hasta las 06:00 h.

  • DOAE (COBEM): 24,50 mm
  • Centro: 13,00 mm
  • D. Alto Verde: 15,50 mm
  • CIC F. Zuviría: 13,50 mm

Se registró intensidad máxima de 57,00 mm/h, en DOAE (COBEM) a las 05:35 h

Ráfaga de viento máximo de 65,7 Km/h de dirección Sudsudeste (SSE) en CIC F. Zuviría, a las 01:35 h

Martes 03.03

07:30 Cómo realizar reclamos

Ante la falta de suministro, los reclamos técnicos pueden realizarse de manera gratuita durante las 24 horas al 0800-777-4444. También está habilitado el canal de WhatsApp al 342-5101000.

Desde la EPE recordaron a la población que no se deben manipular cables caídos en la vía pública, especialmente en jornadas de lluvia. El agua es conductora de electricidad y representa un riesgo adicional en este tipo de situaciones.

Mientras continúan los trabajos para restablecer el servicio en los sectores afectados, las autoridades recomiendan circular con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Martes 03.03

07:20 Barrios afectados por los cortes

De acuerdo con lo informado por la Empresa Provincial de la Energía, cerca de las 6.30 se registraban cortes de suministro en barrio San Agustín y en parte del sector noroeste de la capital provincial.

Además, se notificaban problemas en Villa Adelina, en la zona de Santo Tomé, en el sector sur de Dos Lagunas, en el área de countries y sobre la Ruta 1, a la altura del kilómetro 2.5.

Desde la empresa señalaron que las interrupciones se vinculan, entre otros factores, con la intensa actividad eléctrica que se produjo durante la tormenta, la cual afectó líneas y distintos equipamientos.

Santa Fe Ciudad
Tormenta en Santa Fe
Empresa Provincial de la Energía
Clima en Santa Fe

