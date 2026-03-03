#HOY:

En Vivo Martes 3 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Fuertes lluvias en la ciudad de Santa Fe. Créditos: El LitoralFuertes lluvias en la ciudad de Santa Fe. Créditos: El Litoral
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 03.03

08:39 Siniestro vial

En el KM 116, altura de Coronda - Santa Fe. Despiste sin obstrucción de calzada - Circular con precaución

Martes 03.03

En Llerena y Las Heras la calle se encuentra cortada por la caída de un árbol.

Martes 03.03

En la Avenida Facundo Zuviria y Estanislao Zevallos los semáforos no funcionan

Martes 03.03

08:06 Calles de la ciudad

En la zona de Boulevard y Marcial Candioti. Varias calles se encuentran sin semáforo.

Martes 03.03

08:00 Calles y tramos con demoras en la ciudad de Santa Fe

Demoras leves

Autopista Santa Fe – Rosario (A012) en el acceso oeste a la ciudad.

Ruta Nacional 168, mano hacia el Túnel Subfluvial.

Avenida Alem en el ingreso desde el este.

Avenida Freyre en algunos tramos del sector sur.

Aristóbulo del Valle en el sector cercano al Parque Federal.

Zona del Puerto y acceso por avenida 27 de Febrero.

Acceso por Ruta 11 en el extremo suroeste.

Demoras más intensas

Avenida 27 de Febrero en el tramo cercano al puerto y la intersección con RN 168.

Avenida Alem en el sector de conexión con el Puente Oroño.

Boulevard Pellegrini en varios cruces del área céntrica.

Avenida Freyre entre General López y Mendoza.

Zona de calle San Jerónimo y calles paralelas del microcentro.

Sector de barrio Sur con congestión en accesos hacia el Puente Oroño.

Área próxima a Parque Juan de Garay con tránsito cargado en arterias internas.

Martes 03.03

07:19 Rutas y caminos

En RP 21 km 27 altura Fighiera: corte total de tránsito por árbol caído. Se está trabajando en la remoción del mismo.

Martes 03.03

07:19 Datos de lluvia hasta las 06:00 h

• DOAE (COBEM): 24,50 mm

• Centro: 13,00 mm

• D. Alto Verde: 15,50 mm

• CIC F. Zuviría: 13,50 mm

Se registró intensidad máxima de 57,00 mm/h, en DOAE (COBEM) a las 05:35 h

Ráfaga de viento máximo de 65,7 Km/h de dirección Sudsudeste (SSE) en CIC F. Zuviría, a las 01:35 h

Martes 03.03

06:53 Rutas

La Autopista Santa Fe - Rosario, en la zona de countries, se encuentra sin luz

En las rutas y accesos de las regiones Centro y Sur se registran tormentas fuertes.

Martes 03.03

06:42 Calles de la ciudad

Se registran fuertes tormentas y copiosas precipitaciones en la ciudad de Santa Fe. Las calles tienen mucha agua acumulada. Circular con precaución.

Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

