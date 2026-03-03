El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
En el KM 116, altura de Coronda - Santa Fe. Despiste sin obstrucción de calzada - Circular con precaución
En Llerena y Las Heras la calle se encuentra cortada por la caída de un árbol.
En la Avenida Facundo Zuviria y Estanislao Zevallos los semáforos no funcionan
En la zona de Boulevard y Marcial Candioti. Varias calles se encuentran sin semáforo.
Demoras leves
Autopista Santa Fe – Rosario (A012) en el acceso oeste a la ciudad.
Ruta Nacional 168, mano hacia el Túnel Subfluvial.
Avenida Alem en el ingreso desde el este.
Avenida Freyre en algunos tramos del sector sur.
Aristóbulo del Valle en el sector cercano al Parque Federal.
Zona del Puerto y acceso por avenida 27 de Febrero.
Acceso por Ruta 11 en el extremo suroeste.
Demoras más intensas
Avenida 27 de Febrero en el tramo cercano al puerto y la intersección con RN 168.
Avenida Alem en el sector de conexión con el Puente Oroño.
Boulevard Pellegrini en varios cruces del área céntrica.
Avenida Freyre entre General López y Mendoza.
Zona de calle San Jerónimo y calles paralelas del microcentro.
Sector de barrio Sur con congestión en accesos hacia el Puente Oroño.
Área próxima a Parque Juan de Garay con tránsito cargado en arterias internas.
En RP 21 km 27 altura Fighiera: corte total de tránsito por árbol caído. Se está trabajando en la remoción del mismo.
• DOAE (COBEM): 24,50 mm
• Centro: 13,00 mm
• D. Alto Verde: 15,50 mm
• CIC F. Zuviría: 13,50 mm
Se registró intensidad máxima de 57,00 mm/h, en DOAE (COBEM) a las 05:35 h
Ráfaga de viento máximo de 65,7 Km/h de dirección Sudsudeste (SSE) en CIC F. Zuviría, a las 01:35 h
La Autopista Santa Fe - Rosario, en la zona de countries, se encuentra sin luz
En las rutas y accesos de las regiones Centro y Sur se registran tormentas fuertes.
Se registran fuertes tormentas y copiosas precipitaciones en la ciudad de Santa Fe. Las calles tienen mucha agua acumulada. Circular con precaución.