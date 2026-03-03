Se adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral: desde cuándo rige el cambio y a qué niños alcanza

El calendario de vacunaciónen Argentina tuvo una modificación clave en el inicio de este año: la segunda dosis de la vacuna triple viral ya no se aplicará a los 5 años, como ocurría hasta ahora, sino que se adelantará a los 15-18 meses en determinados grupos.
Así lo explicó la pediatra Cecilia Criscione (MP 3484), integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, quien detalló el alcance de la decisión, su fundamento y cómo deben organizarse las familias para cumplir con el nuevo esquema.
La segunda dosis pasa a colocarse entre los 15 y los 18 meses
Por qué se tomó la decisión
Hasta ahora, el esquema de la vacuna triple viral contemplaba una primera dosis al cumplir el año de vida y una segunda dosis a los 5 años, coincidiendo con el ingreso escolar. Sin embargo, a partir del 1° de enero se dispuso adelantar esa segunda aplicación.
“El Ministerio de Salud difundió que a partir del primero de enero se adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral. El esquema anterior era una primera dosis cuando el paciente cumplía un año de vida y una segunda dosis a los 5 años”, explicó Criscione.
Con la modificación, la segunda dosis pasa a colocarse entre los 15 y los 18 meses. “Entonces se disminuiría la brecha o el espacio entre vacuna y vacuna. Todo esto para ampliar la cobertura contra esta enfermedad”, señaló la especialista.
La vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y papera (parotiditis). Según detalló Criscione, si bien incluye estos tres componentes, la decisión sanitaria actual está directamente relacionada con el sarampión.
Anticipar la inmunización es clave
“Esta segunda dosis se hace en base a lo que está pasando en nuestra realidad con el sarampión”, indicó. Recordó que en 2025 se registraron casos importados que generaron preocupación. “
El año pasado hubo cuatro casos puntuales que estuvieron viajando, que entraron al país desde Bolivia y se dirigían a Uruguay. Venían en un micro y hubo múltiples puntos de parada donde se pudieron establecer contactos”.
Además, precisó que durante 2025 se reportaron 35 casos de sarampión en el país, la mayoría en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, además de un caso en San Luis. “Todos casos importados del exterior”, subrayó.
Argentina no tenía circulación sostenida de sarampión desde aproximadamente el año 2000. En cuanto a la rubéola, destacó que “a partir de 2009 en Argentina ya no hay circulación y se ha eliminado el síndrome de rubéola congénita”.
Sobre la papera, señaló que existen algunos casos, pero la estrategia actual se enfoca especialmente en el riesgo de reintroducción del sarampión.
“Con este adelantamiento de la segunda dosis logramos ampliar la cobertura. Sabemos que la inmunidad se consigue con dos dosis de esta vacuna, entonces se amplía esta segunda dosis para acortar la brecha entre vacuna y vacuna”, explicó.
A qué niños alcanza el nuevo esquema
Uno de los puntos centrales es que la modificación no impacta en todos los chicos por igual. Criscione aclaró que el cambio rige únicamente para determinados años de nacimiento.
“Los niños que nacieron en el año 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024, la segunda dosis se coloca a los 5 años. Eso no tiene modificaciones”, remarcó.
En cambio, “la modificación es para los niños que nacieron a partir del primero de julio de 2024. Todo ese rango etario adelanta la dosis de vacunación”.
De este modo, en los nacidos desde julio de 2024 en adelante, la segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses de vida.
La pediatra también recordó que el calendario de vacunación puede consultarse tanto en formato papel como digital.
“Cuando nace el niño y se coloca la primera vacuna, se le otorga a la mamá el calendario. Después también se puede entrar a la página y consultar el esquema sin inconveniente. Y se puede acercar a cualquier centro de salud para obtener esa información”, indicó.
Además, destacó que durante el último año hubo un trabajo activo desde el sistema sanitario para reforzar coberturas. “Se ha trabajado en forma excelente, incluso llamando desde el sector de salud a la comunidad para que se acerque a colocar las vacunas que estaban faltantes o que se adeudaban”, señaló.
En la entrevista, Criscione también se refirió al adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal y a las recomendaciones pediátricas.
“La vacuna antigripal se puede aplicar a partir de los 6 meses. Se coloca la primera dosis y al mes se aplica la segunda dosis, en el primer año de esquema”, explicó.
Luego, el esquema continúa con una sola dosis anual. “Después es una sola dosis anual, sobre todo en niños con factores de riesgo hasta los 2 años. Es una vez al año en época de invierno”, detalló.
En cuanto al momento ideal para vacunarse, fue clara: “Lo más aconsejable es marzo y abril, así llegamos al invierno y a los primeros picos de frío con una buena cobertura”.
La pediatra recordó que la vacuna contra la gripe debe aplicarse todos los años porque las cepas cambian. “Todos los años va cambiando la cepa, así que es una vacuna anual. Necesitamos un tiempito para poder crear las defensas, por eso la mejor estrategia es vacunar en marzo-abril”, sostuvo.
Finalmente, Criscione dejó un mensaje enfocado en la seguridad y la importancia de sostener las coberturas.
“Las vacunas son seguras, las plataformas que trabajan son seguras. No tenemos que tener miedo ni desconfianza”, afirmó.
Y agregó: “Con vacunas prevenimos enfermedades. Es un derecho de nuestros niños poder contar con ellas y asegurar la salud”.