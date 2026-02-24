Arranca antes la vacunación antigripal 2026: qué grupos deben vacunarse

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, que confirmó la distribución de las primeras partidas a las jurisdicciones para que puedan organizar sus cronogramas de vacunación.
El Ministerio de Salud comenzó a enviar las vacunas a las provincias para que la aplicación arranque en los primeros días de marzo. La estrategia busca proteger antes del invierno a los grupos de riesgo ante el adelantamiento de la circulación viral.
Según indicaron desde la cartera sanitaria, la planificación anticipada permitirá que la población objetivo acceda a la vacuna antes del pico de contagios.
La decisión de adelantar la campaña responde a un cambio en el comportamiento epidemiológico observado en los últimos años. Las autoridades sanitarias detectaron que los virus respiratorios, incluida la influenza, comenzaron a circular más temprano que en temporadas anteriores.
Frente a ese escenario, el objetivo es reducir hospitalizaciones y complicaciones mediante una inmunización oportuna. El esquema busca garantizar que los grupos más vulnerables cuenten con protección antes de que aumente la circulación viral, que suele intensificarse durante el otoño e invierno.
Desde el Ministerio explicaron que las vacunas ya están siendo enviadas a las provincias, que serán las responsables de implementar la campaña en territorio. Cada jurisdicción definirá los vacunatorios habilitados y los cronogramas de aplicación, en función de su organización sanitaria.
La estrategia de adelantar la vacunación no es nueva, pero se profundiza en el contexto actual, donde las enfermedades respiratorias presentan variaciones en sus patrones estacionales. Las autoridades sanitarias sostienen que anticipar la inmunización es clave para disminuir el impacto en el sistema de salud.
En paralelo, se espera que las provincias informen en los próximos días los detalles de la campaña, incluyendo fechas, lugares de aplicación y modalidades de acceso. Como ocurre cada año, la vacuna será gratuita para los grupos priorizados dentro del calendario nacional.
El esquema de vacunación antigripal está dirigido principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Entre los grupos priorizados se encuentran los niños de entre 6 y 24 meses, los adultos mayores de 65 años, el personal de salud, las personas gestantes y quienes tienen factores de riesgo.
Dentro de este último grupo se incluyen pacientes con enfermedades crónicas, como patologías respiratorias, cardiovasculares, metabólicas o inmunológicas. También se recomienda la vacunación en personas con obesidad, diabetes o enfermedades renales, entre otras condiciones que aumentan la vulnerabilidad frente a la influenza.
Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacuna antigripal es segura, eficaz y cuenta con amplia evidencia científica que respalda su uso. Además, recordaron que debe aplicarse todos los años debido a las variaciones del virus, que obligan a actualizar la formulación de las dosis.
Otro punto destacado es la importancia de la vacunación en el personal de salud, ya que permite reducir la transmisión en ámbitos hospitalarios y proteger a pacientes que pueden presentar mayor riesgo de complicaciones. En ese sentido, la inmunización temprana también contribuye a sostener la capacidad del sistema sanitario durante los meses de mayor demanda.
Desde el Ministerio subrayaron que la planificación anticipada busca garantizar una campaña ordenada y eficiente, con disponibilidad de dosis en todo el país. La logística incluye la distribución escalonada de vacunas y el trabajo coordinado con las provincias para asegurar el acceso en centros de salud y hospitales.
La experiencia de temporadas anteriores mostró que la vacunación temprana ayuda a reducir internaciones y fallecimientos asociados a la influenza, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de completar el esquema antes del invierno.
A su vez, especialistas recuerdan que la vacuna no solo protege a quien la recibe, sino que también reduce la circulación del virus en la comunidad. Esto contribuye a generar una protección indirecta, especialmente en personas que no pueden vacunarse por indicación médica.
La campaña 2026 se da en un contexto de vigilancia reforzada de enfermedades respiratorias, tras el impacto que tuvieron en los últimos años distintos virus estacionales. El adelantamiento de la vacunación forma parte de una estrategia más amplia orientada a prevenir brotes y reducir la presión sobre el sistema de salud.