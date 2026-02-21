Programa integral

Santa Fe avanza con la vacunación contra el dengue y supera las 159.000 dosis

Un dato a destacar: el 62% ya completó el esquema con dos dosis. En una temporada que aún no registra casos confirmados de la enfermedad, los equipos de salud redoblan esfuerzos para alcanzar a la población objetivo, definida de acuerdo a criterios sanitarios.