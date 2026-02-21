Santa Fe avanza con la vacunación contra el dengue y supera las 159.000 dosis

La Provincia de Santa Fe continúa con su programa Objetivo Dengue para abordar de manera integral la enfermedad, que no registra casos en la temporada 2025-2026.
Un dato a destacar: el 62% ya completó el esquema con dos dosis. En una temporada que aún no registra casos confirmados de la enfermedad, los equipos de salud redoblan esfuerzos para alcanzar a la población objetivo, definida de acuerdo a criterios sanitarios.
La Provincia de Santa Fe continúa con su programa Objetivo Dengue para abordar de manera integral la enfermedad, que no registra casos en la temporada 2025-2026.
En relación a los avances en la estrategia de vacunación, hasta el 12 de febrero se colocaron 159.195 dosis: de las 98.210 personas que ya recibieron la primera, 60.985 completaron el esquema con la segunda. En un análisis de las coberturas por franjas etarias, en la población entre 40 y 59 años, la cobertura con esquema completo alcanza el 74,17 %; mientras que en las edades entre 20 y 39 es de 56,35 %; y del 42,17 % en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años.
La primera etapa de la vacunación se inició en septiembre de 2024 y sigue vigente para jóvenes entre 15 y 19 años de edad que residen en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y en áreas priorizadas de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En esta temporada, además de completar esquemas previos, se incorporaron como destinatarios de la estrategia los nacidos en 2010.
La vacuna también está disponible para el personal de salud, integrantes de la policía provincial, bomberos y personal penitenciario, equipos de municipios y comunas que participan en operativos territoriales y fuerzas federales del Plan Bandera, que tienen entre 20 y 59 años.
Finalmente, pueden vacunarse personas entre 15 y 59 años que tuvieron dengue durante los brotes 2023-2024 y 2024-2025, tanto si transitaron la enfermedad en forma ambulatoria como si requirieron internación.
En Rosario, el efector de referencia es el Hospital Provincial Geriátrico (Ayolas 141). En Santa Fe, el Cemafé (Avda. 27 de Febrero y Mendoza). Ante cualquier duda se sugiere consultar en el vacunatorio más cercano, o escribir un correo electrónico a [email protected]
El Ministerio de Salud no realiza llamados telefónicos para ofrecer turnos ni solicita datos personales. Más información en www.santafe.gob.ar/ms/dengue/