Boletín Epidemiológico

Qué enfermedades crecen en Santa Fe y cuál es la situación sanitaria en Argentina

El último informe nacional muestra un inicio de año con baja circulación de dengue y enfermedades respiratorias dentro de parámetros esperados, pero advierte aumentos en patologías como coqueluche y leptospirosis en Santa Fe. También analiza brotes regionales, vigilancia reforzada y cambios en la estrategia sanitaria.