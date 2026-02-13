Informe epidemiológico

Cómo evolucionan el dengue, la gripe y el hantavirus en el país según datos oficiales

El informe oficial detalla la situación actual de dengue, hantavirosis, virus respiratorios y coqueluche. Mientras el dengue muestra baja circulación, crecen los casos de hantavirus y se mantiene activa la vigilancia sobre influenza y otros virus.