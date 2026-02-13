Cómo evolucionan el dengue, la gripe y el hantavirus en el país según datos oficiales

El Ministerio de Salud de la Nación publicó el Boletín Epidemiológico Nacional N° 794, correspondiente a las primeras semanas de 2026, en el que se analiza la evolución de enfermedades bajo vigilancia prioritaria en Argentina.
El informe oficial detalla la situación actual de dengue, hantavirosis, virus respiratorios y coqueluche. Mientras el dengue muestra baja circulación, crecen los casos de hantavirus y se mantiene activa la vigilancia sobre influenza y otros virus.
El documento integra datos de laboratorios, hospitales y redes centinela y ofrece un panorama actualizado sobre dengue, hantavirosis, infecciones respiratorias, coqueluche y otros arbovirus.
El informe señala que, aunque algunos eventos presentan baja incidencia en comparación con años anteriores, otros muestran tendencias que obligan a mantener la alerta sanitaria y reforzar las medidas de prevención.
En lo que va de la temporada 2025/2026 (desde la semana epidemiológica 31 de 2025 hasta la semana 4 de 2026), se confirmaron 18 casos de dengue en todo el país. La mayoría —13 de ellos— corresponden a casos importados, es decir, personas que contrajeron la infección en el exterior y desarrollaron síntomas tras regresar a Argentina.
Solo cinco casos fueron clasificados como autóctonos, sin antecedente de viaje, detectados en provincias como Buenos Aires y Formosa.
Este escenario contrasta con las temporadas 2023 y 2024, que fueron las de mayor magnitud desde la reemergencia del virus en 1997. Según el boletín, esos dos años concentraron el 82% de los casos históricos registrados en el país.
En el contexto regional, Brasil y Paraguay muestran una reducción significativa de casos en comparación con 2025, mientras que Bolivia presenta un aumento en las notificaciones. Además, se monitorea la circulación de distintos serotipos en la región, lo que representa un riesgo potencial para formas graves en personas previamente infectadas.
En cuanto a otros arbovirus:
Chikungunya: En Argentina se notificaron más de 1.400 casos sospechosos, con algunos confirmados importados y otros probables bajo investigación.
Zika y Oropouche: No se registran casos confirmados en el país.
Encefalitis de San Luis: Aumentó la notificación de casos sospechosos, pero sin confirmaciones, en el marco de una vigilancia reforzada.
Las autoridades sanitarias recomiendan mantener la eliminación de criaderos de mosquitos y la consulta médica temprana ante síntomas compatibles, especialmente en personas con antecedente de viaje.
Uno de los puntos más relevantes del boletín es la situación de la hantavirosis. En la temporada actual (desde la semana 27 de 2025 a la semana 4 de 2026) se confirmaron 73 casos en el país.
La tasa nacional es de 0,15 casos cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento del 62% respecto del promedio del período 2019-2025. Además, la letalidad registrada alcanza el 32,9%, la más alta de las últimas temporadas recientes.
La región Centro —que incluye Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe— concentra el 58% de los casos. El NOA presenta la tasa de incidencia más elevada, con Salta como la provincia más afectada. En la región Sur también se superó el umbral esperado, con presencia del virus Andes, conocido por su potencial de transmisión interhumana.
El perfil de los afectados muestra predominio en varones (79%) y en el grupo de 20 a 49 años.
Las recomendaciones incluyen evitar el contacto con roedores y sus excretas, ventilar ambientes cerrados antes de ingresar y consultar de inmediato ante fiebre, dolores musculares y síntomas respiratorios en zonas endémicas.
El boletín también detalla la situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA), que se monitorean a través de vigilancia clínica universal y dispositivos centinela como las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA) y la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (UC-IRAG).
En las primeras semanas de 2026 se notificaron cerca de 20.000 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), más de 3.800 neumonías y más de 2.000 bronquiolitis en menores de dos años.
La circulación viral muestra predominio de SARS-CoV-2 e influenza, especialmente Influenza A (H3N2). La caracterización genómica permitió identificar la presencia del subclado K (J.2.4.1), detectado en 17 jurisdicciones del país.
Este subclado fue hallado tanto en pacientes ambulatorios como en internados, afectando especialmente a niños y adultos mayores. Un dato relevante es que el 76% de los casos caracterizados no estaban vacunados contra la gripe.
Las autoridades insisten en la importancia de la vacunación antigripal anual en grupos prioritarios: personas mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.
En relación con el dengue, hasta el momento no se registran casos confirmados en la temporada actual. Se notificaron más de 800 casos sospechosos, pero la mayoría fueron descartados por laboratorio y solo se investigan algunos probables con antecedente de viaje.
En cuanto a hantavirosis, la provincia confirmó 7 casos en la temporada 2025-2026, con un fallecimiento. Santa Fe integra la región Centro, actualmente en situación de brote según los parámetros nacionales.
Respecto de infecciones respiratorias, la provincia participa de la red de vigilancia centinela y se identificaron casos del subclado K de Influenza A (H3N2). Además, continúa el monitoreo de SARS-CoV-2 y Virus Sincicial Respiratorio.
En coqueluche, Santa Fe registró un aumento significativo durante 2025 y confirmó cinco casos en las primeras semanas de 2026. Las coberturas de vacunación muestran niveles intermedios en refuerzos infantiles, lo que refuerza la necesidad de completar esquemas.