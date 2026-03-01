El Municipio continúa con la campaña itinerante con dosis antigripal, contra la neumonía y VSR

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación #ModoVacuna, un dispositivo que recorre distintos espacios públicos con el objetivo de acercar las dosis a la población prioritaria.
El operativo gratuito recorrerá esta semana el Cementerio Municipal, el hall del Palacio Municipal, la vecinal de barrio Acería y la Terminal de Ómnibus. Está destinado a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
La iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y apunta a reforzar la cobertura en adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
El programa contempla la aplicación gratuita de la vacuna antigripal y la vacuna contra la neumonía para personas mayores de 65 años y adultos menores con comorbilidades.
La estrategia sanitaria busca anticiparse al invierno y reducir complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos más vulnerables.
Además, se está aplicando la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta dosis permite que el recién nacido adquiera defensas desde el primer día de vida, disminuyendo el riesgo de cuadros graves durante los primeros meses, etapa en la que el virus suele tener mayor impacto.
Otra de las incorporaciones a la campaña es la vacuna contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta inmunización protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, y se aplica a partir de la semana 20 de embarazo en cada gestación. Su finalidad es brindar protección temprana al bebé antes de que pueda recibir sus propias vacunas.
Desde el Municipio también informaron que podrán acercarse todas aquellas personas que necesiten completar su carnet de vacunación. El personal sanitario revisará cada caso en particular y aplicará las dosis que correspondan según la edad y el esquema vigente.
El objetivo de la campaña es alcanzar al menos el 70% de cobertura en mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores con factores de riesgo en las zonas priorizadas. Las autoridades remarcaron que la vacunación es una herramienta clave para prevenir internaciones y complicaciones graves.
Durante esta semana, el dispositivo de #ModoVacuna se instalará en distintos puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso:
Lunes 2: Cementerio Municipal (Av. Blas Parera 5200), de 10 a 14.
Miércoles 4: Hall del Palacio Municipal (Salta 2951), de 10 a 14.
Jueves 5: Vecinal Juana Azurduy, barrio Acería (Matheu 6250), de 9 a 12.
Viernes 6: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 10 a 13.
La elección de estos espacios responde a la intención de llegar a lugares de alta circulación y también a barrios donde se busca reforzar la cobertura.
El esquema itinerante permite que vecinos que por distintos motivos no concurren habitualmente a un centro de salud puedan acceder a la vacunación de manera sencilla y cercana.
Las autoridades recordaron que quienes no puedan asistir a los puntos móviles podrán acercarse al centro de salud más próximo a su domicilio con el Documento Nacional de Identidad para controlar su carnet y completar las dosis necesarias.
Para consultas e información adicional, el Municipio habilitó el número de WhatsApp 3426116585, donde se pueden realizar preguntas sobre horarios, requisitos y disponibilidad de vacunas.
La campaña #ModoVacuna forma parte de una estrategia sostenida de prevención sanitaria en la ciudad de Santa Fe.
Con la llegada de las bajas temperaturas en las próximas semanas, el énfasis está puesto en reforzar la inmunización de los grupos de riesgo y promover la conciencia sobre la importancia de cumplir con los esquemas recomendados.