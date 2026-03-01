Vacunación

El Municipio continúa con la campaña itinerante con dosis antigripal, contra la neumonía y VSR

El operativo gratuito recorrerá esta semana el Cementerio Municipal, el hall del Palacio Municipal, la vecinal de barrio Acería y la Terminal de Ómnibus. Está destinado a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.