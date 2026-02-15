Vacunación gratuita en Santa Fe: el cronograma semanal del programa #ModoVacuna

La ciudad de Santa Fe avanza con una nueva etapa de la campaña itinerante de vacunación gratuita impulsada por la Municipalidad de Santa Fe.
La campaña itinerante continúa recorriendo la ciudad con dosis contra gripe, neumonía, VSR y coqueluche. Apunta a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
La ciudad de Santa Fe avanza con una nueva etapa de la campaña itinerante de vacunación gratuita impulsada por la Municipalidad de Santa Fe.
El programa #ModoVacuna, que se desarrolla en articulación con el Ministerio de Salud de Santa Fe, continúa recorriendo espacios públicos para facilitar el acceso a dosis clave antes de la temporada invernal.
La estrategia sanitaria, impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, está orientada principalmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo. En esos grupos se concentran las aplicaciones contra la gripe y la neumonía, enfermedades que suelen incrementar su circulación durante los meses más fríos.
Además, el operativo incluye la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. El objetivo es generar inmunidad en el recién nacido desde el primer día de vida, reduciendo complicaciones respiratorias en bebés durante el invierno.
A esta oferta se suma la inmunización contra la tos convulsa o coqueluche mediante la vacuna triple bacteriana (DPT y DTPa). Esta dosis protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, y se recomienda a partir de la semana 20 de cada embarazo como una forma de protección temprana para el recién nacido.
Desde el municipio destacaron que también pueden acercarse personas que necesiten completar esquemas pendientes o actualizar su carnet de vacunación. En cada operativo, el personal de salud revisa la libreta sanitaria y aplica las dosis necesarias según edad y condición de riesgo.
El programa itinerante continúa su recorrido por distintos puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso de la población. Durante esta semana, el dispositivo estará presente en tres lugares clave:
Miércoles: Vecinal Roque Sáenz Peña, de 9 a 12.
Jueves: hall del Palacio Municipal de Santa Fe, de 10 a 14.
Viernes: Terminal de Ómnibus de Santa Fe, de 10 a 14.
La elección de estos espacios responde a criterios de cercanía y circulación, con el objetivo de acercar la vacunación a zonas de alta concurrencia y facilitar el acceso a quienes no suelen asistir a centros de salud.
El programa tiene metas concretas de cobertura. Según informaron desde el municipio, se busca alcanzar al menos el 70% de inmunización en mayores de 65 años y llegar al 50% en adultos menores con factores de riesgo en áreas priorizadas.
Para quienes no puedan acercarse a los puntos itinerantes, las autoridades recordaron que también pueden asistir al centro de salud más cercano con su DNI. Allí podrán controlar su carnet y completar las dosis correspondientes dentro del calendario oficial.
Además, se habilitó una línea de contacto vía WhatsApp para consultas y orientación sobre lugares de vacunación, horarios y requisitos. De esta manera, se intenta garantizar que la información llegue a toda la población y evitar barreras de acceso.
Desde el área de Salud remarcaron que la vacunación oportuna es una herramienta clave para prevenir complicaciones, especialmente en grupos vulnerables. En ese sentido, insistieron en la importancia de anticiparse a la temporada de virus respiratorios con esquemas completos.
Con la continuidad de #ModoVacuna, el municipio apuesta a reforzar la prevención con una estrategia territorial, acercando las dosis a los barrios y espacios públicos. La iniciativa busca no solo ampliar la cobertura, sino también generar conciencia sobre la importancia de mantener al día las vacunas en todas las etapas de la vida.