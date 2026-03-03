Para este 2026

San Agustín fortalece sus espacios de encuentro con una variada agenda cultural y deportiva

El Ejecutivo local presentó su programa de actividades de Cultura y Deportes, con propuestas que abarcan disciplinas deportivas, talleres artísticos y espacios de formación educativa. Las iniciativas se desarrollan en distintos puntos de la localidad y están abiertas a la comunidad.