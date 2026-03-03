Calendario de ANSES en marzo: cuándo cobran jubilados, AUH y demás prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos de marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales.
El organismo nacional confirmó las fechas de pago para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otros beneficios, según terminación de DNI.
El cronograma se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y diferencia entre quienes perciben el haber mínimo y quienes lo superan.
Para jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, el calendario es el siguiente:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
1: 10 de marzo
2: 11 de marzo
3: 12 de marzo
4: 13 de marzo
5: 16 de marzo
6: 17 de marzo
7: 18 de marzo
8: 19 de marzo
9: 20 de marzo
En tanto, para jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, las fechas son:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
2 y 3: 25 de marzo
4 y 5: 26 de marzo
6 y 7: 27 de marzo
8 y 9: 30 de marzo
Por su parte, las Pensiones No Contributivas se abonarán de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
2 y 3: 10 de marzo
4 y 5: 11 de marzo
6 y 7: 12 de marzo
8 y 9: 13 de marzo
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, el cronograma coincide con el de jubilaciones mínimas:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
1: 10 de marzo
2: 11 de marzo
3: 12 de marzo
4: 13 de marzo
5: 16 de marzo
6: 17 de marzo
7: 18 de marzo
8: 19 de marzo
9: 20 de marzo
Para la Asignación por Embarazo, las fechas son:
DNI terminados en 0: 10 de marzo
1: 11 de marzo
2: 12 de marzo
3: 13 de marzo
4: 16 de marzo
5: 17 de marzo
6: 18 de marzo
7: 19 de marzo
8: 20 de marzo
9: 25 de marzo
En cuanto a la Asignación por Prenatal, se abonará:
DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
2 y 3: 16 de marzo
4 y 5: 17 de marzo
6 y 7: 18 de marzo
8 y 9: 19 de marzo
La Asignación por Maternidad se pagará a todas las terminaciones de documento entre el 13 de marzo y el 10 de abril.
Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) estarán disponibles para todas las terminaciones del 10 de marzo al 10 de abril.
Asimismo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán sin distinción de DNI entre el 9 de marzo y el 10 de abril.
Por último, la Prestación por Desempleo tendrá el siguiente calendario:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
2 y 3: 25 de marzo
4 y 5: 26 de marzo
6 y 7: 27 de marzo
8 y 9: 30 de marzo
Desde ANSES recordaron que los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para percibir los haberes en las fechas establecidas.