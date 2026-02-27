Ayuda Escolar 2026: cuánto se cobra y quiénes acceden al refuerzo

El Gobierno nacional oficializó un refuerzo extraordinario para la Asignación por Ayuda Escolar Anual que se abonará en marzo de 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a acompañar a las familias frente a los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo.
La decisión establece que se otorgará, por única vez, un monto adicional que completará la suma necesaria para que cada beneficiario reciba al menos $85.000 por hijo escolarizado. En caso de que la asignación ya alcance o supere esa cifra, no corresponderá el pago del refuerzo.
Cómo funciona el refuerzo y quiénes lo cobran
La Asignación por Ayuda Escolar Anual forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley 24.714. Está destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, del Seguro de Desempleo, monotributistas y también a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.
El objetivo es contribuir con los gastos derivados del comienzo de clases en los niveles inicial, primario y secundario
El objetivo de esta prestación es contribuir con los gastos derivados del comienzo de clases en los niveles inicial, primario y secundario, así como en establecimientos de educación diferencial, tanto de gestión estatal como privada.
El nuevo decreto establece que el refuerzo será equivalente a la diferencia entre el monto que resulte de la asignación y la suma de $85.000. Es decir, si el beneficio determinado para un titular fuera menor a ese valor, el Estado completará el monto hasta alcanzar esa cifra.
Por ejemplo, si la asignación calculada fuera de $70.000, el refuerzo será de $15.000. En cambio, si el monto ya es igual o superior a $85.000, no habrá pago adicional.
La medida tiene carácter extraordinario y se aplicará únicamente en marzo de 2026, junto con el pago masivo de la Ayuda Escolar.
En caso de que la asignación ya alcance o supere esa cifra, no corresponderá el pago del refuerzo.
Fundamentos y alcance de la medida
En los considerandos del decreto se señala que el Estado nacional tiene como uno de sus objetivos principales la protección de la ciudadanía mediante políticas públicas que garanticen las prestaciones de la seguridad social.
El texto oficial subraya que el inicio del ciclo lectivo representa un impacto económico significativo para las familias, debido a los gastos en útiles escolares, indumentaria, materiales y otros elementos necesarios para la escolaridad.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo consideró pertinente otorgar un refuerzo adicional para fortalecer el acompañamiento estatal y asegurar que el monto percibido no sea inferior al establecido en años anteriores.
Asimismo, se dispuso que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) serán los encargados de dictar las normas complementarias necesarias para la implementación del decreto.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, por su parte, realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida.
Impacto en las familias
El pago de la Ayuda Escolar Anual se realiza habitualmente en marzo, coincidiendo con el inicio de clases en la mayoría de las jurisdicciones del país. Para muchos hogares, representa un ingreso clave en un mes de alta demanda de gastos.
La decisión de fijar un piso de $85.000 busca dar previsibilidad y reforzar el ingreso en un momento del año particularmente sensible desde el punto de vista económico.
El beneficio se otorga por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. En el caso de alumnos con discapacidad, no hay límite de edad siempre que asistan a instituciones donde se imparta educación diferencial.
Desde el Gobierno señalaron que la medida forma parte de una política de sostenimiento de las prestaciones sociales vigentes, en el marco del régimen de asignaciones familiares.
Con la entrada en vigencia del decreto a partir de su publicación en el Boletín Oficial, queda formalizado el esquema de pago para marzo de 2026. Ahora resta que ANSES informe el cronograma detallado de acreditación, como ocurre habitualmente según la terminación del DNI de los titulares.
De esta manera, la Ayuda Escolar 2026 incorporará un refuerzo excepcional que garantizará un monto mínimo por beneficiario, en un contexto donde el acompañamiento estatal resulta clave para muchas familias argentinas al momento de afrontar el comienzo del año escolar.