Ante el rechazo gremial

Provincia defiende la oferta salarial y pide sostener el inicio de clases

La Casa Gris salió a defender la propuesta salarial para el semestre. A través de una carta, el Ministerio de Educación recalcó “esfuerzo” en un contexto de recesión. En paralelo, el gobernador buscó bajar la confrontación y pidió comprensión a los maestros. Los gremios argumentaron el rechazo y confirmaron paro el 2 de marzo.