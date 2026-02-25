Provincia defiende la oferta salarial y pide sostener el inicio de clases

Con el inicio de clases asomando en el horizonte, la paritaria docente sumó un nuevo capítulo con el Gobierno provincial decidido a defender su oferta salarial y con los gremios ratificando las medidas de fuerza para el 2 de marzo.
La Casa Gris salió a defender la propuesta salarial para el semestre. A través de una carta, el Ministerio de Educación recalcó “esfuerzo” en un contexto de recesión. En paralelo, el gobernador buscó bajar la confrontación y pidió comprensión a los maestros. Los gremios argumentaron el rechazo y confirmaron paro el 2 de marzo.
Este martes, el ministro de Educación, José Goity, salió a explicar mediante correo electrónico a los docentes los detalles de la propuesta, mientras el gobernador Maximiliano Pullaro reforzó públicamente que Santa Fe hizo “la mejor paritaria del país” dentro de un escenario económico nacional adverso.
Mientras, Sadop se sumó a la medida de fuerza de Amsafe, y rechazaron la lectura oficial, cuestionando la composición de los montos. Las definiciones se enmarcan en un contexto de protesta nacional protagonizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).
De cara al comienzo del ciclo lectivo, el gobierno provincial busca bajar el volumen del conflicto, ordenando la información sobre la oferta con eje en el detalle sobre el salario inicial, los complementos y las políticas que acompañan la recomposición.
Así lo expresó Goity en la carta que llegó a las casillas de los docentes santafesinos en la tarde de este martes. En el correo titulado "Información sobre la propuesta salarial docente del Gobierno de la provincia de Santa Fe", el Ministro justificó la necesidad de una comunicación directa. “Quiero ponerme en contacto directo con usted debido a que en estos días circuló información confusa que merece la pena ser aclarada”, escribió en un tono cercano.
En el texto, Goity detalló la composición de la planilla testigo de febrero de 2026 —con pago por complementaria en marzo— y explicó que la propuesta incluye “el mínimo garantizado, el incremento del suplemento jerárquico (...) y el fondo provincial de capacitación integral docente (FOPCID)”, precisando que este último “se pagará mensualmente a partir del mes de febrero”.
La defensa del ofrecimiento se apoyó en el contexto macroeconómico. El ministro habló de “un enorme esfuerzo” y de “momentos de muchas dificultades en el país con cierre de fábricas, pérdida de empleo, suspensiones y caída general del ingreso”. En esa línea, remarcó que el impacto llega de lleno a las provincias por la merma de recursos: “trae aparejado una caída en la coparticipación federal que en 2025 es de un 8,8% en términos reales”.
Pullaro, por su parte, reforzó ese encuadre con una mirada general sobre la coyuntura. “Es un momento difícil, en donde yo como gobernador quisiera recomponer todo lo que podría a los empleados públicos, porque entiendo que muchos no llegan a fin de mes”, dijo este martes luego de la presentación de la modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela y el anuncio del regreso del TC a la región.
El gobernador sumó lectura política hacia adentro de la provincia, respaldando que la oferta representa el mayor margen posible cuidando las cuentas públicas: “Acá hay un gobierno que no roba un solo peso y que administra con mucha austeridad los recursos de los santafesinos”, remarcó.
El Gobierno insiste en que el eje de la propuesta está en mejorar el ingreso de los cargos de menor escala, con un esquema que combina incremento, garantizados y adicionales. Pullaro lo expresó de manera directa: “Nos planteaban con mucha justicia que no llegaban a fin de mes. Desde ese lugar entendimos que había que fortalecer el salario inicial”.
En sus declaraciones con Radio Rafaela, el gobernador afirmó que un maestro de grado sin antigüedad, con 25 horas frente al aula, “percibirá un salario base de $1.200.000”, al que se sumará “un adicional por formación docente de $100.000” y, si no registra inasistencias o tiene hasta dos faltas, otro plus que puede llevar el ingreso “cerca de los $1.400.000”.
Goity, en la carta, presentó la misma lógica con más precisión técnica y administrativa. Apoyado en una planilla adjunta, sostuvo que “más del 90% de los maestros de grado desempeñan 25 horas reloj” y que el ingreso mínimo desde febrero para esos cargos “será de $1.300.000 -con mínimo garantizado y FOPCID, sin incluir asistencia perfecta-”, a pagar por complementaria en marzo.
Además, aclaró que “ningún docente de jornada regular, 20 horas reloj, cobrará menos de $270.000 pesos de aumento en el mes de febrero”. Y detalló dos componentes específicos de la oferta: Aumento mínimo garantizado de $170.000 a partir de febrero; y Fondo por Capacitación de $100.000 desde febrero y luego “todos los meses”.
Otro punto que la Casa Gris decidió defender con énfasis es el programa Asistencia Perfecta. Goity remarcó que “es un incentivo que está por encima del salario y que de ningún modo significa un descuento”, y lo presentó como “un reconocimiento demandado, necesario y justo” vinculado a la continuidad pedagógica. También indicó que el programa fue ampliado para contemplar a docentes con una o dos inasistencias en el año.
En paralelo, la Provincia intentó mostrar que la discusión no se agota en el recibo de sueldo. El ministro sumó referencias al Boleto Educativo —con más de 30.000 docentes activados, según indicó—, a la infraestructura escolar y a la capacitación. Sobre este último punto, sostuvo que “la capacitación docente es clave para el logro de los objetivos pedagógicos” y que se ampliará la oferta con plan de lectura, educación digital, inteligencia artificial y posgrados gratuitos para docentes del nivel superior.
Pullaro recalcó que el objetivo oficial sigue siendo que las clases comiencen el 2 de marzo. “Entendemos las protestas de los gremios y de algunos docentes autoconvocados. Las entendemos. Pero las cosas suceden en un contexto que tiene que ver con la realidad económica del país”, sostuvo.
El gobernador evitó una confrontación con la docencia, y dejó planteadas críticas al rol de dirigentes sindicales. “Muchos candidatos de los gremios fueron candidatos de otros frentes políticos. Entiendo que se planten más como opositores que como representantes de los maestros”, dijo. Y cerró con un pedido explícito: “Les pido a los maestros que el lunes vayan a trabajar, porque el esfuerzo que hizo el gobierno provincial realmente es mucho”.
Por su parte, Amsafe mantuvo una postura de rechazo y endureció su respuesta en un comunicado difundido que acompañó con la publicación del acta paritaria. Cuestionó la afirmación oficial de que Santa Fe tendría “uno de los mejores salarios docentes del país” y objetó la composición de los montos anunciados.
Así, el gremio de la docencia pública ratificó el plan de protesta, al que se sumó el sindicato de la docencia privada del Sadop en la resolución tomada en la noche de este último lunes. Mientras, ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo, el gobierno buscó baja la conflictividad: “No queremos faltarle el respeto a nadie. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, es lo que podemos”, planteó el gobernador.