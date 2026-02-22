En medio de un nuevo conflicto

El gobierno afirma que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Pese al paro resuelto por Amsafe, y a la espera de la decisión de Sadop, el ministro de Educación, José Goity, ratificó el inicio del ciclo lectivo para el 2 de marzo. Y destacó que, con la propuesta oficial rechazada por el gremio, el salario inicial docente llegará a $ 1.300.000, con un fondo universal de capacitación y mejoras en la carrera profesional.