El gobierno afirma que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"
Pese al paro resuelto por Amsafe, y a la espera de la decisión de Sadop, el ministro de Educación, José Goity, ratificó el inicio del ciclo lectivo para el 2 de marzo. Y destacó que, con la propuesta oficial rechazada por el gremio, el salario inicial docente llegará a $ 1.300.000, con un fondo universal de capacitación y mejoras en la carrera profesional.
El Gobierno de Santa Fe defiende la propuesta salarial docente ante paro anunciado al inicio del ciclo lectivo. Foto: Archivo / Fernando Nicola.
En un escenario signado una vez más por el conflicto docente y la decisión de Amsafe de llevar adelante un paro de actividades en las escuelas públicas el 2 de marzo, el gobierno provincial salió a defender la propuesta salarial formulada en paritarias y a confirmar que el inicio de clases se llevará a cabo ese mismo día, conforme al cronograma establecido.
En ese sentido, dejaron en claro que “la propuesta salarial presentada por la Provincia en la negociación paritaria docente colocará a Santa Fe en el lote de jurisdicciones con mejores salarios del país”. La oferta que el gobierno llevó a la mesa docente fue similar a la de la administración central, aunque con agregados específicos para el sector educativo.
El ministro de Educación José Goity, explicó que la propuesta contemplaba un 3% de compensación sobre los haberes de diciembre y un 12,5% para el período enero–junio, sujeto a revisión, desagregado por mes: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril; 2% en mayo; y 1,6% en junio.
En diálogo con los medios periodísticos, el funcionario explicó que el acuerdo fija un salario inicial de $ 1.300.000 para un maestro de grado con 25 horas semanales. La cifra surge del mínimo garantizado y un fondo universal de capacitación de $ 100.000 destinado a fortalecer la formación continua. Si el docente además tiene Asistencia Perfecta, llegará a 1,4 millones de pesos.
“Un docente que en diciembre cobró $ 1.018.000 pasará a percibir $ 1.300.000 en febrero”, dijo Goity, y en ese sentido destacó que “ningún docente de Santa Fe tendrá aumentos inferiores a $ 270.000”.
El ministro de Educación remarcó que “recibo contra recibo, el incremento es sustancial y prioriza las escalas más bajas, que son las más afectadas por la pérdida del poder adquisitivo”, explicó.
Con respecto al Fondo de Capacitación que implementará Santa Fe, Goity apuntó que “reconoce la formación continua y se inspira en la lógica del Fonid” (Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el actual gobierno nacional dejó de pagar), aunque con foco en mejorar los aprendizajes. Además, la propuesta incluye posgrados gratuitos para docentes de nivel superior y concursos y traslados para los niveles inicial, primario y especial.
El ofrecimiento realizado por el Gobierno Provincial incluye además jerarquización de directivos mediante el incremento del suplemento por responsabilidad, posgrados gratuitos para docentes de nivel superior y concursos y titularizaciones pendientes.
Goity subrayó que la propuesta para el sector docente “representa un esfuerzo del conjunto de los santafesinos, en un contexto de muchas dificultades, donde el sector privado pelea por no perder su trabajo”, remarcó.
Para el ministro, la presentación que hizo el Gobierno “es una propuesta integral que reconoce la formación, fortalece la carrera docente y mejora la calidad educativa”, afirmó.
El ministro ratificó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo y destacó que la prioridad es garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender.
Contexto
La asamblea provincial de Amsafe, gremio que nuclea a la docencia pública santafesina, resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe para el semestre. En tanto, el Sadop se expedirá este lunes.
La definición del gremio de los docentes estatales establece un plan de acción que incluye un paro para el 2 de marzo con acciones de visibilización durante la próxima semana y una carpa blanca itinerante que recorrerá los distintos departamentos de la provincia.
A la paritaria docente el gobierno llevó una propuesta integral para el semestre destinada a los docentes santafesinos.
De acuerdo a la resolución que comunicó en la tarde de este viernes el secretario general Rodrigo Alonso, la decisión se tomó con el 99,5% de los votos por la negativa y apenas un 0,5% por la aceptación.
De esta manera, la medida de fuerza tendrá lugar en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, aunque el grado de adhesión se verá afectado por el Premio a la Asistencia Perfecta que impacta en el alcance de la medida.
A la vez, desde el Ejecutivo dejaron en claro que "las clases van a empezar el 2 de marzo porque está en el calendario y es lo que corresponde". Y si bien no hubo una confirmación oficial, se espera que, tal como sucedió en otras ocasiones, se descuente el día de paro a los maestros que adhieran a la medida de fuerza convocada para el primer día del ciclo lectivo 2026 y no vayan a las escuelas.
El reclamo
Al fundamentar el rechazo, Alonso definió la propuesta como “insuficiente” y cuestionó que no incorpore una cláusula de actualización ante un eventual incremento de la inflación. En el mismo sentido, planteó que el gremio viene señalando una pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023, y que —según su lectura— el ofrecimiento reconoce sólo un tramo parcial de esa diferencia.
Amsafe rechazó con el 99,5% la oferta salarial del gobierno santafesino y anunció acciones del 23 al 27 de febrero y un paro el 2 de marzo. Foto: Gentileza.
Otro eje que puso sobre la mesa fue la forma en que se estructura el ingreso. Alonso sostuvo que, en su interpretación, parte del impacto se apoya en suplementos y adicionales, y que el mínimo garantizado alcanza exclusivamente a docentes activos. Además, expresó dudas sobre la continuidad y la reglamentación de la suma por capacitación: dijo que se abona inicialmente y que luego queda atada a definiciones sobre su aplicación.
Subrayó también que el rechazo también se explicó por el impacto sobre jubilados y jubiladas. Señaló, en particular, el diferimiento en el cobro de aumentos —mencionó plazos de 30 y 60 días— y volvió sobre un reclamo de tratamiento “simultáneo”. También cuestionó el aporte solidario en la caja previsional, y lo incluyó dentro de los puntos que el gremio considera pendientes en la discusión.
Por último, el secretario general de Amsafe planteó que la negociación se expresó, una vez más, a partir de una propuesta presentada por el Ejecutivo y que varios aspectos terminarían derivándose a instancias posteriores de discusión, como mesas técnicas, en temas tales como concursos y traslados.
Privados
En paralelo, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares que representa a docentes del sector privado, definirá su postura el lunes, luego de sus propias instancias internas de evaluación de la propuesta y la deliberación de sus delegados provinciales.
"Se trata de una propuesta precaria que perjudica a la Caja de Jubilaciones y a las y los jubilados ya que la mayoría es "en negro", señaló Pedro Bayúgar.
De esta manera, el SADOP remarcó la importancia de contar con "una propuesta salarial clara, remunerativa, bonificable y sin condicionamientos para el sector docente".