Paritaria en Santa Fe

Oferta a docentes: 12,5% semestral con 100 mil de plus por capacitación y un incremento de 30 % a directivos

El gobierno provincial presentó una propuesta hasta junio por tramos mensuales, con compensación y sumas garantizadas, similar a la de la administración central, pero con un plus específico por formación que alcanza los 100 mil pesos y un reconocimiento extra para equipos directivos. Los gremios trasladan la consulta a sus bases.