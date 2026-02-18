Oferta a docentes: 12,5% semestral con 100 mil de plus por capacitación y un incremento de 30 % a directivos

Después del encuentro matutino con los gremios de la administración central, el gobierno provincial abrió por la tarde el capítulo docente donde presentó un esquema “similar” pero con agregados específicos para el sector educativo.
El gobierno provincial presentó una propuesta hasta junio por tramos mensuales, con compensación y sumas garantizadas, similar a la de la administración central, pero con un plus específico por formación que alcanza los 100 mil pesos y un reconocimiento extra para equipos directivos. Los gremios trasladan la consulta a sus bases.
Tras la reunión, el ministro de Educación José Goity encabezó una conferencia para detallar la oferta. Estuvo acompañado por la secretaria general de Educación, María Martín; la secretaria de gestión territorial Daiana Gallo Ambrosis; y la secretaria de Función Pública del Ministerio de Economía, Malena Azzario.
La propuesta contempla un 3% de compensación sobre los haberes de diciembre más un 12,5% para el período enero–junio, sujeto a revisión, desagregado mes a mes: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril; 2% en mayo; y 1,6% en junio.
Para el sector educativo, explicó que el mínimo garantizado será de $75.000 en enero y de $170.000 desde febrero para activos, junto a un 30% de incremento del ítem por responsabilidad jerárquica destinado a equipos directivos.
El punto novedoso de la propuesta salarial para los docentes santafesinos es una suma de $100.000 vinculada a capacitación, presentada como un reconocimiento y como incentivo para sostener instancias formativas durante el año.
Goity enmarcó la oferta en un escenario nacional “de suma dificultad”, con pérdida de poder adquisitivo y caída de recaudación. En ese tono, insistió con que la propuesta del gobierno de Santa Fe es trabajada “con mucho esfuerzo” y con el objetivo de priorizar a quienes están más ajustados en la escala. “En los momentos de dificultad siempre tenemos que tender la mano a aquellos que más lo necesitan”, planteó.
Con ese argumento, defendió el esquema de garantizados y detalló el impacto sobre el cargo testigo del maestro de grado. Señaló que, por la jornada extendida que se viene pagando, más del 90% de los maestros de grado tienen 25 horas semanales y que, con el mínimo garantizado más el fondo de capacitación, ningún docente que se inicia con esa carga horaria cobrará en febrero menos de $1.300.000.
También sumó un segundo dato para marcar un piso y previsibilidad: quienes tengan menos carga horaria, afirmó, no quedarán al margen del refuerzo, y ningún docente con menor carga horaria cobrará menos de $270.000 de aumento en febrero, por la suma de garantizado y capacitación, según el esquema expuesto.
El ministro explicó que el refuerzo por formación se pagaría en forma automática y universal con el sueldo de febrero (a cobrar en marzo) y que luego cada docente podrá acreditar capacitación a lo largo del año.
Allí apoyó la medida en el Plan Raíz como “inspiración” y enumeró capacitaciones ya existentes (como las vinculadas a comunidad de aprendizaje, ESI y socioeducativo), además de otras planificadas para el año: inteligencia artificial, educación digital y un tramo específico de lectura para docentes de primaria.
"Es un reconocimiento en cuanto a qué tipo de docentes queremos. Nos inspiramos en el Plan Raíz, donde los docentes se vienen capacitando permanentemente desde hace dos años. También hay muchos docentes que lo vienen haciendo en otras instancias, por lo que consideramos necesario reconocerlo. Y a quienes no lo vienen haciendo, le vamos a ofrecer nuevas instancias", remarcó Goity.
Ante la consulta de si se trataba de un pago único, respondió que se trata de $100.000 todos los meses, y que el sistema se organizaría para que el docente pueda justificarlo con instancias formativas disponibles, gratuitas y accesibles.
En la misma presentación, Goity puso énfasis en el rol de los equipos directivos y en el impacto del 30% de aumento del suplemento por responsabilidad jerárquica, con una aclaración que buscó darle densidad a la medida: computa para haberes jubilatorios y “para absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con el salario”.
Además, sostuvo que el acta incorpora líneas de trabajo ligadas a condiciones laborales y organización del sistema: traslados y concursos de titularización para nivel inicial, primario y especial; y una política para institutos de educación superior con trayectos de posgrado gratuitos para docentes del nivel superior “a lo largo y ancho” de la provincia, como parte de una estrategia de mejora de calidad.
En ese marco, el ministro cerró la presentación asegurando si la pauta queda corta, se corrige, buscando resaltar “confianza” sobre la negociación. Dijo que el 3% reconoce el desfasaje anterior y que, si el semestre no alcanza frente a la inflación, se compensará como ya ocurrió.
Del lado sindical, Amsafe, a través de su secretario general Rodrigo Alonso, confirmó que la propuesta “rectifica” la lógica de la paritaria central (3% de noviembre-diciembre y 12,5% enero-junio) y agregó que el punto específico de $100.000 por capacitación aún requiere precisiones operativas sobre condiciones y modalidad. Además, enumeró objeciones vinculadas a la pérdida salarial acumulada, a la ausencia de cláusula de actualización explícita y al alcance de los garantizados sobre el sector pasivo. Por último, adelantó que el ofrecimiento se pondrá a consideración en asamblea provincial el viernes por la tarde para definir aceptación o rechazo y los pasos a seguir.
Por su parte, Sadop, mediante su secretario general Pedro Bayúgar, sumó temas de condiciones de trabajo —como la evaluación de convocatoria a concurso de supervisores del Servicio Provincial de Enseñanza Privada y una instancia excepcional para ciertos casos de junta médica— y sostuvo que, en lo salarial, hay “novedades” pero que hubieran preferido discutirlas previamente para “lograr un salario superador y no con parches”. Informó que convocarán a delegados para evaluar la propuesta entre viernes y lunes y definir postura. Además, indicó que el gremio se plegará al paro nacional de la CGT previsto para el día siguiente, sin movilización, por su pertenencia a esa central.