Entre otras propuestas

12,5 % por seis meses: la oferta del gobierno santafesino a estatales

Además, se reconoce el desfasaje de noviembre y diciembre con impacto en el aguinaldo. Los gremios llevarán la oferta a sus bases que responderán el viernes. Fue una reunión extensa, advirtieron referentes sindicales y gobierno. Novedades en Enfermería y asistentes escolares.