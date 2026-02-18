12,5 % por seis meses: la oferta del gobierno santafesino a estatales
Además, se reconoce el desfasaje de noviembre y diciembre con impacto en el aguinaldo. Los gremios llevarán la oferta a sus bases que responderán el viernes. Fue una reunión extensa, advirtieron referentes sindicales y gobierno. Novedades en Enfermería y asistentes escolares.
Una reunión “extensa” mantuvieron los gremios estatales este miércoles con el gobierno de la provincia de Santa Fe en el marco de la discusión paritaria. Fueron alrededor de tres horas en las que se pusieron a consideración una pauta salarial general con porcentuales, y sumas garantizadas que tienen un impacto importante en sectores de menores ingresos.
Se suma a esta situación algunas mejoras específicas para el sector asistencial hospitalario y asistentes escolares que son casi el 80 % del escalafón.
Además, se van a pasar a la comisión técnica cuestiones particulares que involucran, por ejemplo, al sector Enfermería, que “ya tienen alguna mejora” en la propuesta que se escuchó este miércoles.
Casa de Gobierno de Santa Fe, Foto: Fernando Nicola
En primer lugar se reconoce el desfasaje de noviembre y diciembre del 3 % sobre la base de diciembre y con el correlativo impacto en el aguinaldo.
Por otra parte, se estableció una política porcentual para el primer semestre del año relacionada con el Relevamiento de Expectativas de Mercado, con la posibilidad de revisar periódicamente si se cumple o no.
Dirigentes de los gremios estatales destacaron dos correcciones muy importantes para dos sectores muy numerosos: para el asistencial hospitalario se va a incrementar el 50 % el suplemento particular. Y para asistentes escolares el suplemento se lleva al 100 %. Esto se agrega a los mínimos garantizados.
La oferta
La propuesta es semestral y se distribuye de la siguiente manera: enero, 2,6 %; febrero, 2,1; marzo, 2,2 %; abril y mayo 2, y junio, 1,6 %.
“Vamos a ir revisando para que no haya desfasaje”, anticiparon, siempre de acuerdo a la publicación del índice que hace el Banco Central de la República Argentina.
A la hora de evaluar la propuesta, los dirigentes expusieron que “hicimos el máximo esfuerzo, tanto el gobierno como los sindicatos, para lograr una política salarial”.
Roal Báscolo, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe.
Por otra parte, para trabajadoras y trabajadores de áreas críticas de Justicia Penal Juvenil se va a mejorar el suplemento específico.
Las propuestas serán llevadas a las bases. Por el lado de UPCN se espera tener una definición el viernes al mediodía. En el caso de ATE, se convocará a la reunión del Consejo Provincial para definir un plenario en el que se pondrá en discusión la oferta oficial.
Dos novedades se suman al anuncio económico: en la comisión técnica se va a tratar de manera específica la situación del personal de Enfermería.
Y en cuanto a asistentes escolares, el gobierno confirmó que van a titularizar a las y los agentes en condición de interinos que ingresaron por escalafón para cubrir cargos vacantes.