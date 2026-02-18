Reanudan las discusiones paritarias en Santa Fe a la espera del ofrecimiento oficial
Este miércoles funcionarios y representantes gremiales vuelven a reunirse para continuar con las negociaciones. El porcentaje que “resulte técnicamente correcto será abonado”, había manifestado el ministro Bastia. La inflación provincial de enero fue del 2,6%.
El foco político estará puesto en la discusión paritaria. Foto: Fernando Nicola
Pasó el fin de semana largo por Carnaval, con el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura de por medio en el estreno de las nuevas fechas previstas por la flamante Constitución provincial, y la política santafesina se encamina a continuar la agenda prevista para la segunda quincena de febrero.
El enfoque estará puesto en la discusión paritaria que comenzó el miércoles pasado y continuará en esta jornada. A la espera del ofrecimiento de aumento salarial por parte de las autoridades gubernamentales, las reuniones se realizarán como de costumbre; primero con los representantes de la administración pública y luego otros sectores como docentes y salud.
Fabián Bastia y Roald Báscolo, ministro de Gobierno e Innovación Pública y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, respectivamente encabezaron la reunión central. Mientras que con los maestros estuvieron el titular de Educación, José Goity y repitió Báscolo.
Al término de la primera reunión, el propio Bastia remarcó: “Fue una buena reunión, en la que abordamos distintos aspectos teniendo en cuenta la realidad que debemos atender y las dificultades que se acentuaron a lo largo de 2025”. Y sumó: “Falta ajustar el número final de estos dos meses, pero el que resulte técnicamente correcto será abonado”.
El miércoles pasado, el funcionario de la gestión Pullaro aclaró que se aguarda el dato de inflación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), para avanzar con la actualización, hecho que se produjo al día siguiente.
Según el instituto provincial, la inflación de enero fue del 2,6%, con una marcada tendencia en alimentos (4,1%) y atención médica (3%) en coincidencia con los datos conocidos a nivel nacional informados por el Indec.
Funcionarios y representantes gremiales en el primer encuentro.
Por su parte, Jorge Molina, de UPCN, aclaró antes de la reunión: “Venimos a tratar de resolver la política salarial y también reclamando el desfase que tuvimos en los meses de noviembre y diciembre, tal como ocurriera en el cuatrimestre julio-octubre, que fue reconocido”.
El dirigente señaló que “ahora tenemos un desfase en este bimestre del 3%. Eso lo estamos reclamando; vamos a reclamar ese porcentaje para atrás y discutir de aquí para adelante”.
En un contexto de conflictividad nacional con el sector, el ministro Goity sostuvo: “De nuestra parte, trabajamos para procurar las soluciones". Y en ese sentido recalcó: "Vamos a hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer”.
La discusión salarial docente, con el 2 de marzo como fecha de inicio de clases.
“Todas nuestras políticas están siempre en permanente revisión. Es un suplemento por asistencia que no solo lo perciben los docentes sino también los asistentes escolares, los secretarios, los directivos. Un suplemento que el resto del empleo público no tiene”, agregó el funcionario.
En tanto el sector gremial puso de manifiesto sus planteos. “Cláusula gatillo, acumulado del 33% de inflación, derogación del presentismo, pago automático a los jubilados, suspensión del aporte solidario, convocatoria de concurso y traslado, analizar la situación en las juntas médicas”, aseguró el titular de Amsafe.
El tercer encuentro paritario fue con representantes de los empleados públicos de la Salud provincial. La mesa de negociación estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, y Guillermo Álvarez, secretario de Administración del Ministerio de Salud.
Al término del encuentro, Álvarez señaló que “fue una reunión positiva donde, como primera instancia, escuchamos las inquietudes y las necesidades que tienen los profesionales de nuestra salud pública”.
“Hay una decisión política de mejorar las condiciones de los trabajadores. Y, obviamente, entendemos que hay una necesidad de los trabajadores, en ese marco, de mejorar sus salarios, en un contexto que es de mucha dificultad no solo para Santa Fe sino para todo el país”, agregó.