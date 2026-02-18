Cuál será el aumento salarial

Reanudan las discusiones paritarias en Santa Fe a la espera del ofrecimiento oficial

Este miércoles funcionarios y representantes gremiales vuelven a reunirse para continuar con las negociaciones. El porcentaje que “resulte técnicamente correcto será abonado”, había manifestado el ministro Bastia. La inflación provincial de enero fue del 2,6%.