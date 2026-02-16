Protesta policial en Santa Fe: cómo se vivieron los hechos desde los otros Poderes

La protesta policial que mantuvo en vilo al gobierno de la provincia de Santa Fe durante casi una semana no pasó desapercibida para los demás poderes del estado. Ante la consulta de El Litoral, Maximiliano Pullaro negó que el conflicto haya resentido su relación con los uniformados; y en el mismo sentido – también ante la inquietud de este diario-, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, descartó que se haya quebrado la cadena de mando. Sin embargo, el episodio dejó el desafió de reconstruir vínculos internos, y abre interrogantes a futuro.
El levantamiento logró disuadirse con el anuncio de una recomposición salarial para el sector, pero hasta que se llegó a ese punto de acuerdo, la preocupación en términos instituciones y de seguridad pública trascendió al Ejecutivo y escaló a los demás poderes del estado.
Pablo Cococcioni. Foto: Flavio Raina.
Impacto
Consultado por El Litoral, Jorge Baclini, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, confesó que los hechos también pusieron “en alerta” al Poder Judicial. “Vivimos lo sucedido con bastante tensión; fue una situación de alerta aunque con la expectativa de que todo se pudiese resolver a la brevedad. Pero fue una situación de mucha alerta”, insistió.
Jorge Baclini. Foto: Flavio Raina
Desde el Poder Legislativo, los ecos se escucharon tanto desde el oficialismo como desde la oposición. El diputado justicialista Marcos Corach, por ejemplo, habló también de la “preocupación” que generó el levantamiento y reprochó la falta de autocrítica.
Los propios
Desde el oficialismo, la diputada socialista Lionella Cattalini, opinó al respecto. “Vivimos lo de la semana pasada con preocupación, por supuesto, como la mayoría de los ciudadanos porque entendemos que la seguridad es una carga pública, y que las personas que están destinadas a cuidarnos, tienen una responsabilidad que es mucho mayor a la de cualquier funcionario estatal; ellos portan un arma y por eso tienen una mayor responsabilidad”, enfatizó.
La legisladora fue enérgica en su planteo aunque aclaró que comprende el reclamo de las fuerzas. “Es un reclamo justo y por eso, entendemos que el gobernador tomó nota de eso y anunció las medidas consecuentes para mejorar los salarios de los uniformados”, sostuvo.
Lionella Cattalini.
Y deslizó que aguarda la misma actitud del Poder Ejecutivo, en el marco de las discusiones paritarias con los demás gremios estatales. “Esperamos que lo mismo suceda con las paritarias de los estatales porque creemos que es momento de recomponer salarios”, planteó.
-¿Qué sucederá, si los demás gremios estatales y docentes reclaman la misma mejora que recibió el sector policial, por ejemplo, un salario inicial de 1.350.000 pesos?
- Bueno, para eso son las paritarias. Entendemos que esta semana se reanudarán las reuniones y ojalá que encontremos un punto de acuerdo porque compartimos la política del gobernador de que haya 185 días de clases. (Pero) entendemos que hay que acompañar a los docentes en ese sentido.