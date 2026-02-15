Pullaro defendió su gestión en Santa Fe y anunció medidas para jubilados, niñez y seguridad

El gobernador de Santa Fe, Maxilimiano Pullaro, realizó un balance político y económico tras la apertura del período ordinario de sesiones y defendió las decisiones adoptadas durante su gestión, especialmente en materia previsional, social y de seguridad pública.
Sostuvo que la caída de la recaudación obligó a redefinir prioridades. “La recaudación cae y la coparticipación cae, pero entendimos que no podíamos dejar de lado a ningún santafesino”, afirmó, al justificar la reasignación de recursos hacia empleo, obra pública y asistencia social.
En ese marco, remarcó que la provincia debió sostener políticas de alimentos y medicamentos que antes financiaba Nación. Según explicó, el objetivo fue evitar que el ajuste impactara directamente sobre los sectores más vulnerables.
Jubilaciones, equilibrio fiscal y decisiones políticas
El mandatario puso especial énfasis en el sistema previsional. Señaló que el gobierno tomó decisiones difíciles para evitar un deterioro mayor de la Caja. “Hicimos un esfuerzo muy grande para salvar la Caja de Jubilaciones y reducir el déficit que tenía”, expresó.
Confirmó además dos medidas concretas: el fin del aporte extraordinario y la reducción del plazo de traslado de aumentos a jubilados de 60 a 30 días. Según explicó, estas decisiones implican un costo fiscal, pero buscan recomponer ingresos.
También ratificó la continuidad del esquema de compensación en medicamentos. “Ningún jubilado va a pagar más del 5% de sus haberes en medicamentos”, aseguró, al destacar que la provincia seguirá interviniendo para sostener el acceso a la salud.
La niñez como eje estructural de gestión
Uno de los anuncios que el gobernador destacó especialmente fue la creación de un polo de niñez, iniciativa que definió como inédita en el país.
El proyecto contempla la compra del edificio de Casa Cuna y su transformación en un espacio integral para la atención de infancias y adolescencias. “Vamos a crear el polo de la niñez, el primero de la República Argentina”, afirmó.
El mandatario explicó que la decisión responde al aumento de la vulnerabilidad social y a la necesidad de intervenir tempranamente. “Hoy tenemos muchas personas con derechos vulnerados y el Estado tiene que estar presente”, sostuvo.
Pullaro defendió su gestión y justificó las decisiones económicas adoptadas en la provincia. Foto: Flavio Raina
En ese sentido, vinculó la iniciativa con el crecimiento de la demanda social. Indicó que aumentaron los pedidos de alimentos, medicamentos y asistencia estatal, lo que obliga a priorizar políticas públicas orientadas al desarrollo humano.
Según planteó, la protección de la niñez no debe ser una respuesta coyuntural sino una política estructural del Estado provincial.
Seguridad, policía y un escenario económico complejo
El gobernador también se refirió al conflicto reciente con la policía provincial, al que calificó como un reclamo entendible. “Fue un reclamo justo y genuino, producto del estrés del trabajo policial”, afirmó.
Destacó que el vínculo institucional no se quebró y defendió el rol de la fuerza en la reducción de los niveles de violencia. Recordó que años atrás la situación era crítica y sostuvo que hoy se ven cambios concretos.
El polo de niñez en Rosario fue uno de los anuncios centrales del mensaje.
“Hace tres años en Rosario no se podía salir a la calle. Hoy volvieron los recitales, los parques llenos y el turismo”, aseguró, al atribuir esa transformación a las políticas de seguridad implementadas.
Finalmente, el mandatario volvió a poner el foco en la economía nacional. Admitió que el contexto es difícil y que muchas familias no llegan a fin de mes, pero sostuvo que el gobierno provincial seguirá priorizando la inversión social, la obra pública y el empleo como pilares de gestión.