Paritaria docente

Amsafe rechazó la oferta salarial y lanzó un paro el 2 de marzo

La asamblea provincial de maestros estatales se expresó en contra de la propuesta de aumento de 12,5% hasta junio con una compensación del 3% por desfasaje del año pasado, sumado con 100 mil de plus por capacitación y un incremento de 30% para cargos directivos.