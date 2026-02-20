Amsafe rechazó la oferta salarial y lanzó un paro el 2 de marzo

La asamblea provincial de Amsafe, gremio que nuclea a la docencia pública santafesina, resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe para el semestre.
La asamblea provincial de maestros estatales se expresó en contra de la propuesta de aumento de 12,5% hasta junio con una compensación del 3% por desfasaje del año pasado, sumado con 100 mil de plus por capacitación y un incremento de 30% para cargos directivos.
La definición incluye un plan de acción que incluye un paro para el 2 de marzo con acciones de visibilización durante la próxima semana y una carpa blanca itinerante que recorrerá los distintos departamentos de la provincia.
De acuerdo a la resolución que comunicó en la tarde de este viernes el secretario general Rodrigo Alonso, la decisión se tomó con el 99,5% de los votos por la negativa y apenas un 0,5% por la aceptación.
De esta manera, la medida de fuerza tendrá lugar en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, aunque el grado de adhesión se verá afectado por el Premio a la Asistencia Perfecta que impacta en el alcance de la medida.
La oferta que el gobierno llevó a la mesa docente fue similar a la de la administración central, aunque con agregados específicos para el sector educativo.
El ministro de Educación José Goity explicó que la propuesta contemplaba un 3% de compensación sobre los haberes de diciembre y un 12,5% para el período enero–junio, sujeto a revisión, desagregado por mes: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril; 2% en mayo; y 1,6% en junio.
En la exposición posterior a la paritaria, Goity enmarcó la oferta en un escenario nacional “de suma dificultad”, con pérdida de poder adquisitivo y caída de recaudación, y defendió el esquema de mínimos garantizados como una forma de priorizar los tramos más ajustados.
En ese marco, sostuvo que —tomando como referencia el cargo testigo de maestro de grado con 25 horas semanales, que explicó como mayoritario por la jornada extendida— con el garantizado y el fondo por capacitación “ningún docente que se inicia” con esa carga horaria cobraría en febrero menos de $1.300.000.
También afirmó que quienes tengan menor carga horaria no quedarían afuera del refuerzo y que ningún caso estaría por debajo de $270.000 de aumento en febrero, por la suma del garantizado y capacitación, según el esquema presentado.
Al fundamentar el rechazo, Alonso definió la propuesta como “insuficiente” y cuestionó que no incorpore una cláusula de actualización ante un eventual incremento de la inflación. En el mismo sentido, planteó que el gremio viene señalando una pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023, y que —según su lectura— el ofrecimiento reconoce sólo un tramo parcial de esa diferencia.
Otro eje que puso sobre la mesa fue la forma en que se estructura el ingreso. Alonso sostuvo que, en su interpretación, parte del impacto se apoya en suplementos y adicionales, y que el mínimo garantizado alcanza exclusivamente a docentes activos. Además, expresó dudas sobre la continuidad y la reglamentación de la suma por capacitación: dijo que se abona inicialmente y que luego queda atada a definiciones sobre su aplicación.
Subrayó también que el rechazo también se explicó por el impacto sobre jubilados y jubiladas. Señaló, en particular, el diferimiento en el cobro de aumentos —mencionó plazos de 30 y 60 días— y volvió sobre un reclamo de tratamiento “simultáneo”. También cuestionó el aporte solidario en la caja previsional, y lo incluyó dentro de los puntos que el gremio considera pendientes en la discusión.
Por último, el secretario general de Amsafe planteó que la negociación se expresó, una vez más, a partir de una propuesta presentada por el Ejecutivo y que varios aspectos terminarían derivándose a instancias posteriores de discusión, como mesas técnicas, en temas tales como concursos y traslados.
Privados
En paralelo, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares que representa a docentes del sector privado, definirá su postura el próximo lunes, luego de sus propias instancias internas de evaluación de la propuesta y la deliberación de sus delegados provinciales.