UPCN aceptó la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe

El entidad gremial votó por la aceptación a la propuesta en un 56%. La Casa Gris había ofrecido un 12,5% por seis meses.

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe. Crédito: Archivo El LitoralUnión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe. Crédito: Archivo El Litoral
Por: 

UPCN Santa Fe aceptó este viernes la propuesta de recomposición salarial efectuada por el gobierno de la provincia de Santa Fe en el marco de las paritarias.

Habiendo finalizado la votación, la entidad gremial informó que la propuesta de política salarial ha sido aceptada por mayoría, con un 56% votó por la aceptación a la propuesta y un 44% votó por la negativa.

“La aceptación de la propuesta de política salarial, será comunicada oficialmente al Poder Ejecutivo”, indicó UPCN en un comunicado.

“La oferta salarial -que fue publicada y difundida- fue puesta a consideración, poniéndose a disposición el sistema de votación online que permite a todos los trabajadores afiliados activos de toda la provincia poder expresarse por la aceptación o el rechazo a la misma. El proceso se llevó a cabo, y estuvo disponible desde las 12 hs. del jueves 19 de febrero hasta las 12 horas del viernes 20 de febrero”, detalló el gremio sobre el proceso.

Comunicado de gobierno

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe indicó este viernes que recibió la aceptación formal de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe a la propuesta de política salarial presentada en la Comisión Paritaria Central para el período enero–junio de 2026.

Casa Gris | Casa de Gobierno.Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: El Litoral

La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, luego de un proceso de votación online entre afiliadas y afiliados activos. El resultado arrojó un 56 % de aceptación a la oferta oficial.

La oferta del gobierno

La propuesta presentada por la Provincia contempla una recomposición del 3 % correspondiente al desfasaje del segundo semestre de 2025, que incluye el proporcional del aguinaldo, y un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.

roald bascoloRoald Báscolo, ministro de Trabajo.

Además, se establece un mínimo garantizado de aumento de $ 75.000 para enero (a abonarse por planilla complementaria) y, desde febrero y hasta junio, un piso mensual de $ 170.000, asegurando que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

La oferta incluye también mejoras específicas para sectores con funciones esenciales. El suplemento de asistentes escolares se incrementa en un 100 %, pasando de $ 75.000 a $ 150.000, lo que eleva el aumento de bolsillo a aproximadamente $2 40.000 desde febrero. En el ámbito de salud, los asistentes hospitalarios recibirán incrementos de hasta el 50 % en suplementos, pudiendo alcanzar el 100 % en el caso de enfermeros profesionales, con subas que oscilan entre $260.000 y $310.000 según funciones y carga horaria.

Asimismo, se dispusieron mejoras en suplementos y guardias para trabajadores del nuevo Sistema Penal Juvenil, dependientes de la Secretaría Penitenciaria y del área de Niñez.

