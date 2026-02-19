Brecha ampliada con otras provincias

Santa Fe, con asistencia y capacitaciones, garantiza un salario docente de 1.400.000 pesos

La Provincia presentó una oferta del 12,5% para el primer semestre, con mínimos garantizados y un plus mensual de $100.000 por capacitación. Con asistencia perfecta, un maestro inicial puede alcanzar $1.405.000.