Santa Fe, con asistencia y capacitaciones, garantiza un salario docente de 1.400.000 pesos
La Provincia presentó una oferta del 12,5% para el primer semestre, con mínimos garantizados y un plus mensual de $100.000 por capacitación. Con asistencia perfecta, un maestro inicial puede alcanzar $1.405.000.
La paritaria docente en Santa Fe entra en definición con oferta semestral y mínimos garantizados. Foto: Fernando Nicola
El debate paritario docente en Santa Feentra en su tramo decisivo con una cifra que ordena la discusión: el Gobierno sostiene que un maestro de grado de 25 horas, sin antigüedad, no cobrará menos de $1.300.000, sumando el adicional por capacitación.
La propuesta oficial plantea una actualización del 12,5% para el primer semestre de 2026, con subas mensuales escalonadas y la promesa de revisar desfasajes si la inflación corre por encima del esquema.
El gobierno provincial sumó un plus mensual por capacitación docente a través del FOPCID.
Una oferta con piso y capacitación como eje
En paralelo al porcentaje, el Ejecutivo puso el foco en los montos mínimos garantizados. Desde febrero, el incremento asegurado sería de $170.000, al que se suma el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (FOPCID) por $100.000 mensuales.
Con esa combinación, el piso de mejora desde febrero se ubica en $270.000 para quienes queden alcanzados por el mínimo, y el salario base con capacitación queda expresado por el Gobierno como un “piso” para el cargo testigo de maestro inicial.
Con asistencia perfecta, la Provincia proyecta un ingreso máximo de $1.405.000 para el cargo testigo.
Asistencia perfecta y la cifra que concentra miradas
El número que más circuló en las últimas horas es el potencial de $1.405.000 mensuales. La Provincia lo proyecta para un maestro sin antigüedad que, además del salario garantizado y el FOPCID, perciba el incentivo por Asistencia Perfecta.
En el oficialismo insisten en que el esquema apunta a sostener el poder adquisitivo, reforzar el salario de los cargos más bajos y asociar una parte del ingreso a la formación continua, en un contexto de cuentas públicas ajustadas.
La respuesta de los gremios se espera para este viernes, con impacto directo sobre el arranque del ciclo lectivo y sobre la dinámica de negociación para el resto del semestre.