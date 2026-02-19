Entre viernes y lunes

Paritarias en Santa Fe: docentes y estatales deciden si aceptan o rechazan la oferta salarial

Los gremios de la administración central resolverán este viernes. Ambos tuvieron una valoración positiva de la propuesta. Amsafé también se expedirá ese día en tanto que Sadop lo hará el lunes. Para los dirigentes que representan a los maestros, lo ofrecido es insuficiente.