Paritarias en Santa Fe: docentes y estatales deciden si aceptan o rechazan la oferta salarial

Formulada la propuesta salarial de parte del gobierno, los gremios estatales y docentes de la provincia de Santa Fe definen entre este viernes y el lunes si la aceptan o rechazan.
Los gremios de la administración central resolverán este viernes. Ambos tuvieron una valoración positiva de la propuesta. Amsafé también se expedirá ese día en tanto que Sadop lo hará el lunes. Para los dirigentes que representan a los maestros, lo ofrecido es insuficiente.
En trazos generales, la gestión de Maximiliano Pullaro ofreció un incremento del 12,5% para el primer semestre, más un 3% en enero que compensa el desfasaje generado en el último bimestre de 2025, como consecuencia de la inflación. La actualización salarial incluye matices para determinados sectores y algunas especificidades, por ejemplo, para docentes y personal de enfermería.
Ahora, es turno de que se expresen las bases de los sindicatos. Según confirmaron fuentes gremiales a El Litoral, los estatales definirán este viernes. Ese día, a las 12 en el caso de UPCN y a las 13 en el de ATE, los respectivos plenarios analizarán y se expedirán sobre la oferta.
Los referentes que representan a los trabajadores de la administración central se retiraron de la Casa de Gobierno con una valoración positiva de la oferta recibida, sobre todo, por los mínimos garantizados que elevan el porcentaje de mejora para los empleados de menores ingresos, a casi un 30%.
En el caso de los docentes, los maestros del sector privado representados por Sadop definirán el próximo lunes, en tanto que Amsafé prevé para este viernes a las 16, su asamblea provincial. Hasta entonces, estará habilitada la votación en las escuelas.
Por el lado de los privados, las apreciaciones sobre todo de Pedro Bayúgar (Sadop) tras retirarse de la reunión, dieron cuenta de una propuesta “con aspectos novedosos” aunque “deficiente”, y con aumentos a través de “sumas en negro” que no impactan en el haber de los pasivos y perjudican a la Caja de Jubilaciones.
Las opiniones en el sector parecieran estar más divididas. Desde UDA también se calificó la propuesta como “insuficiente”.
En cuanto a los docentes del sector público, sus referentes descalificaron la oferta. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, dijo que lo ofrecido “quedó muy lejos” de las demandas que desde el sector se habían formulado, y que reclamaban un incremento del 33%.
“La propuesta omite puntos fundamentales y consideraciones que esperábamos encontrar”, sostuvo el referente al retirarse del Ministerio de Educación.
De las deliberaciones que se darán entre este viernes y lunes próximo dependerá el normal inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo. Si bien el gobierno ha garantizado que “las clases comenzarán con normalidad”, el ánimo con el que se retiraron los referentes de los docentes básicamente del ámbito público prefiguran un posible escenario de conflicto.
Aún así, se sabe que como consecuencia del pago del Premio a la Asistencia Perfecta, el impacto de las medidas de fuerza termina siendo tenue.
La asamblea departamental de La Capital, de hecho, alumbró cuatro mociones que en todos los casos, plantean rechazar la oferta. De ellas, tres proponen planes de lucha con medidas de fuerza de distinto tenor, y sólo una sugiere el rechazo sin paros.
En otro orden, el Ministerio de Trabajo decidió posponer la reunión paritaria con el sector de la salud que estaba prevista para este jueves.
Fue a pedido de los propios gremios, a propósito del paro nacional convocado por la CGT y al que adherían dichas entidades, el encuentro se reprogramará para los próximos días.