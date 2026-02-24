El Turismo Carretera regresa a Rafaela y ya tiene fecha confirmada
El anuncio fue realizado en el autódromo local por el presidente de la institución, acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y autoridades provinciales y locales. Presentaron el plan de obras para el regreso del TC.
El anuncio fue realizado en el autódromo local por el presidente de la institución
El regreso del Turismo Carretera a Rafaela ya es un hecho. Este martes, en conferencia de prensa realizada en el Autódromo Ciudad de Rafaela, el presidente de la institución confirmó oficialmente la vuelta de la categoría al histórico óvalo rafaelino y dio a conocer la fecha en la que volverán a rugir los motores. Tal como se preveía, está programada para el 21 de junio de este año.
El anuncio contó con la presencia del gobernadorMaximiliano Pullaro, el intendente Leonardo Viotti, autoridades de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, representantes del Club Atlético de Rafaela e integrantes del ámbito local, regional y provincial.
El gobernador detalló el plan de modernización del autódromo
Plan de obras para el retorno
En el marco de la presentación, el gobernador detalló el plan de modernización del autódromo, impulsado mediante un esquema de financiamiento público-privado que involucra a la Provincia, el Municipio, la entidad albiceleste y actores del sector privado.
El proyecto surge a partir de los requerimientos técnicos planteados por la ACTC para que la categoría pueda volver a competir en la ciudad. En una primera etapa, la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente municipal ejecutó trabajos de movimiento de suelo y desmonte, tareas preliminares necesarias para avanzar con la construcción del contrapiso de hormigón destinado a un nuevo playón de boxes.
Esta intervención es considerada clave para optimizar la operatividad de los equipos y adecuar el circuito a los estándares actuales exigidos por la categoría.
Mejoras integrales en el autódromo
El plan integral también contempla la construcción de un sector sanitario, mejoras en los accesos al predio, ampliación de áreas operativas y adecuaciones en los espacios destinados a la prensa y a los equipos, además de refacciones generales en distintos sectores del autódromo.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es recuperar a Rafaela como sede estable del Turismo Carretera, luego de que la categoría no compitiera en el circuito durante 2025. Con estas obras, la ciudad busca volver a ocupar un lugar central en el calendario del automovilismo nacional y potenciar el impacto deportivo, turístico y económico que genera cada presentación del TC.