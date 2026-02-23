Paritarias

Profesionales de la salud pública aceptaron la propuesta salarial del gobierno santafesino

Salud aceptó la propuesta del Gobierno: 12,5% para el primer semestre, compensación del 3% por 2025 y suba del 50% en el Suplemento Asistencial Hospitalario. Rige un mínimo de $170.000 desde febrero.