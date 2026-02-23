Profesionales de la salud pública aceptaron la propuesta salarial del gobierno santafesino

Pasado el mediodía se conoció la aceptación de la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la paritaria del sector salud, correspondiente al período enero-junio de 2026. La decisión se formalizó tras el proceso de consulta interna y se inscribe en un escenario de acuerdos sectoriales.
El aval llega luego de que, la semana pasada, UPCN y ATE también aceptaran la oferta para la administración central, un dato que marca continuidad en la estrategia de cerrar tramos salariales con pisos garantizados y correcciones por desfasajes.
El esquema: 12,5% semestral y compensación del 3%
La propuesta oficial contempla un incremento del 12,5% para el primer semestre, distribuido en tramos mensuales entre enero y junio. Además, incorpora una compensación del 3% para corregir el desfasaje del segundo semestre de 2025.
En el mismo paquete, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado, completando el esquema de recomposición planteado para el inicio de 2026.
Mínimos garantizados y un ingreso de referencia
El acuerdo incorpora un mínimo garantizado de $75.000 para enero, a liquidarse por planilla complementaria. Desde febrero, ese piso se eleva a $170.000 mensuales, con el objetivo de sostener ingresos en un contexto inflacionario.
En términos de impacto concreto, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad percibirá en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000, según los cálculos difundidos en el marco del entendimiento.
El punto médico: 50% más en el Suplemento Hospitalario
Uno de los ejes que el sector destacó es el incremento del 50% en el cálculo del Suplemento Asistencial Hospitalario para los profesionales comprendidos en la Ley Nº 9282.
Ese componente reconoce la tarea directa en la atención sanitaria y se traduce en un refuerzo para quienes trabajan en hospitales y centros de salud públicos, en un tramo del año donde el sistema mantiene alta demanda.
Alcance a pasivos y formalización del acuerdo
El entendimiento establece que los aumentos se trasladarán proporcionalmente al personal pasivo del escalafón profesional, garantizando impacto en jubilaciones y pensiones del sector.
La aceptación fue comunicada por la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), seccional Santa Fe.