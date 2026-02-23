Paro docente: el gobierno analiza si activa las declaraciones juradas
Deberán completarla quienes no adhieran a la medida de fuerza del próximo lunes para evitar el descuento del día. Tanto Amsafe como Sadop anunciaron que se sumarán al paro previsto para ese día por la CTERA.
El 2 de marzo comienza el ciclo lectivo en Santa Fe. Foto: Flavio Raina
Consumado el rechazo de la propuesta salarial de parte de la docencia del sector público, el gobierno provincial define si activará en los próximos días el mecanismo de declaraciones juradas para que los docentes que no adhieran al paro del 2 de marzo, puedan evitar el descuento del día.
Como se sabe, por amplia mayoría – el 99,5% de los votos-, la asamblea provincial de Amsafe rechazó la propuesta formulada por la Casa Gris, y resolvió un plan de lucha que incluye la adhesión al paro nacional previsto por la Ctera para el 2 de marzo, más protestas y movilizaciones en todo el territorio, y la instalación de una carpa blanca. El próximo lunes, de hecho, está previsto el inicio formal del ciclo lectivo en la provincia.
Desde el Poder Ejecutivo y según pudo averiguar El Litoral, el procedimiento a adoptar podría ser el mismo que el instrumentado en situaciones anteriores. Esto es, descontar el día a los maestros que se sumen a la medida de fuerza. La adhesión implicará, asimismo, la pérdida del Premio a la Asistencia Perfecta. El mecanismo para evitar el descuento es, justamente, la declaración jurada.
Desde la conducción del Sadop Santa Fe, en tanto, ya adelantaron que se sumarán al paro anunciado por la Central de los Trabajadores de la Educación, el próximo lunes, aún antes de definirse por la aceptación o el rechazo de la oferta salarial de la provincia.
Desde el gobierno, en tanto, se aseguró que Santa Fe pagará uno de los salarios para el docente inicial "más altos del país" y se garantizó que, pese al paro, las escuelas estarán abiertas el próximo lunes.
Otrosgremios
Por el lado de los estatales, tanto UPCN como ATE aceptaron la propuesta del gobierno en sus respectivos plenarios, el viernes al mediodía.
En el caso de la paritaria de salud, en tanto, los gremios que representan a los trabajadores del sector consideraron que la oferta fue insuficiente.
La propuesta oficial plantea, en trazos generales, un aumento del 12,5% para el primer semestre del año, con un reconocimiento del desfasaje generado en el último bimestre de 2025 por la inflación, del 3%.
La paritaria docente donde se formalizó la propuesta de incremento salarial.
Pero incorpora especificidades para cada sector. En el caso de los estatales, se establecen mínimos garantizados que favorecen esencialmente a los trabajadores de menores ingresos. Por el lado de la paritaria de salud, se ofreció un incremento del 50% en el ítem "asistencial hospitalario".
Y en el caso de la docencia, se planteó la constitución de un fondo provincial similar al Fondo Nacional de Incentivo Docente, para promover la capacitación. Asimismo, se dispuso el pago de un reconocimiento adicional para personal directivo y supervisores.
En todos los casos, la oferta se plantea de manera semestral, aunque se deja abierta la posibilidad de que se reabra la discusión si la inflación se dispara de manera significativa y deja atrás los aumentos proyectados.