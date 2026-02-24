Docentes privados santafesinos consideraron “insuficiente” la oferta salarial
La medida fue definida por más del 90% de los afiliados del gremio que nuclea a la docencia privada. El paro se realizará el 2 de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo, y contará con movilizaciones en todo el territorio provincial.
La decisión fue tomada por amplia mayoría en las asambleas gremiales: más del 90% de los docentes privados votaron en contra de la oferta oficial, al considerarla insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo y las demandas salariales del sector.
La medida de fuerza se realizará el lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo en la provincia. Además del paro, el gremio anticipó movilizaciones en distintos puntos del territorio santafesino, en línea con el plan de lucha definido por el sector.
Desde la conducción provincial de Sadop señalaron que el rechazo refleja el malestar creciente entre los trabajadores de la educación privada. Según expresaron, la propuesta salarial no contempla una recomposición real del salario ni garantiza mejoras para los docentes jubilados, uno de los puntos centrales del reclamo
La oferta del Gobierno
La oferta que el gobierno llevó a la mesa docente fue similar a la de la administración central, aunque con agregados específicos para el sector educativo.
El ministro de Educación José Goity explicó que la propuesta contemplaba un 3% de compensación sobre los haberes de diciembre y un 12,5% para el período enero–junio, sujeto a revisión, desagregado por mes: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril; 2% en mayo; y 1,6% en junio.
Por otro lado la Unión Docentes Argentinos (UDA)también resolvió un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo, en rechazo a la oferta salarial del Gobierno Provincial.