Más seguridad

San Jerónimo Norte trasladará su comisaría a un edificio más moderno y funcional

Autoridades municipales sellaron la firma del contrato de locación ante el Ministerio de Seguridad de Santa Fe que permitirá trasladar la comisaría local a un nuevo edificio. El inmueble, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Mariano Vera, ofrecerá mejores condiciones operativas y edilicias para el personal policial.