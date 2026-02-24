#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Más seguridad

San Jerónimo Norte trasladará su comisaría a un edificio más moderno y funcional

Autoridades municipales sellaron la firma del contrato de locación ante el Ministerio de Seguridad de Santa Fe que permitirá trasladar la comisaría local a un nuevo edificio. El inmueble, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Mariano Vera, ofrecerá mejores condiciones operativas y edilicias para el personal policial.

Nuevo espacio para la seguridad: la comisaría de San Jerónimo Norte cambia de sedeNuevo espacio para la seguridad: la comisaría de San Jerónimo Norte cambia de sede
Seguinos en
Por: 

El acuerdo firmado habilita el funcionamiento de la dependencia policial en el edificio donde anteriormente operaba el SAMCo local.

Se trata de un espacio estratégico, situado en una zona céntrica, que permitirá optimizar la logística y la atención a la comunidad.

Nuevo espacio para la seguridad: la comisaría de San Jerónimo Norte cambia de sedeNuevo espacio para la seguridad: la comisaría de San Jerónimo Norte cambia de sede

Desde el gobierno local señalaron que la nueva sede responde a la necesidad de contar con instalaciones más adecuadas para el desarrollo de tareas administrativas y operativas, en línea con las demandas actuales en materia de seguridad.

Mejores condiciones para el personal y la comunidad

El traslado implicará una mejora sustancial en las condiciones laborales del personal policial, brindando mayor comodidad, funcionalidad y recursos acordes al servicio que se presta.

Mirá tambiénSan Agustín: sellan convenio por $9 millones para obras de infraestructura en la Sociedad Italiana

Además, la jerarquización de la presencia institucional en un edificio más moderno refuerza el rol de la policía como actor clave en la prevención y el cuidado ciudadano.

Seguridad y planificación a largo plazo

Autoridades municipales destacaron que este avance forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la ciudad.

Mirá tambiénNuevas tarifas de peajes en rutas nacionales: desde cuándo rigen

La adecuación de infraestructura no solo impacta en la operatividad diaria, sino que también proyecta una imagen de mayor organización y compromiso institucional.

Nuevo espacio para la seguridad: la comisaría de San Jerónimo Norte cambia de sedeNuevo espacio para la seguridad: la comisaría de San Jerónimo Norte cambia de sede

San Jerónimo Norte da un paso más en la consolidación de políticas públicas orientadas a brindar mejores herramientas y condiciones para el cuidado de vecinos y vecinas, apostando a una presencia policial más eficiente y cercana a la comunidad.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Ministerio de Seguridad
Virginia Coudannes

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro