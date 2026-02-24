San Jerónimo Norte trasladará su comisaría a un edificio más moderno y funcional

El acuerdo firmado habilita el funcionamiento de la dependencia policial en el edificio donde anteriormente operaba el SAMCo local.
Autoridades municipales sellaron la firma del contrato de locación ante el Ministerio de Seguridad de Santa Fe que permitirá trasladar la comisaría local a un nuevo edificio. El inmueble, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Mariano Vera, ofrecerá mejores condiciones operativas y edilicias para el personal policial.
El acuerdo firmado habilita el funcionamiento de la dependencia policial en el edificio donde anteriormente operaba el SAMCo local.
Se trata de un espacio estratégico, situado en una zona céntrica, que permitirá optimizar la logística y la atención a la comunidad.
Desde el gobierno local señalaron que la nueva sede responde a la necesidad de contar con instalaciones más adecuadas para el desarrollo de tareas administrativas y operativas, en línea con las demandas actuales en materia de seguridad.
El traslado implicará una mejora sustancial en las condiciones laborales del personal policial, brindando mayor comodidad, funcionalidad y recursos acordes al servicio que se presta.
Además, la jerarquización de la presencia institucional en un edificio más moderno refuerza el rol de la policía como actor clave en la prevención y el cuidado ciudadano.
Autoridades municipales destacaron que este avance forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la ciudad.
La adecuación de infraestructura no solo impacta en la operatividad diaria, sino que también proyecta una imagen de mayor organización y compromiso institucional.
San Jerónimo Norte da un paso más en la consolidación de políticas públicas orientadas a brindar mejores herramientas y condiciones para el cuidado de vecinos y vecinas, apostando a una presencia policial más eficiente y cercana a la comunidad.