Nuevas tarifas de peajes en rutas nacionales: desde cuándo rigen
La actualización alcanza a los tramos I al X operados por Corredores Viales S.A. y regirá desde la medianoche del jueves. Incluye autopistas y rutas clave del país, como Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema tarifario para los peajes en rutas nacionales concesionadas, que comenzará a regir desde el jueves 26 de febrero a las 0. La medida fue dispuesta por organismos viales y quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Qué corredores están alcanzados por la suba
La actualización fue definida por la Vialidad Nacional y se aplica a los tramos I al X administrados por Corredores Viales S.A.. Se trata de una red extensa que incluye algunas de las autopistas y rutas más transitadas del país, utilizadas tanto por transporte de carga como por vehículos particulares.
Entre los corredores alcanzados figuran la autopista Riccheri, el tramo Ezeiza–Cañuelas, y los ejes Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba. También se incluyen distintos segmentos de rutas nacionales estratégicas, como las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 205, entre otras.
Nuevo esquema tarifario para los peajes en rutas nacionales Créditos: Fernando Nicola
Estas vías concentran buena parte del tránsito interurbano del país, por lo que la actualización impactará en usuarios habituales como transportistas, turistas y personas que se desplazan por motivos laborales o familiares. En particular, los cambios tendrán efecto en corredores que conectan grandes centros urbanos y zonas productivas.
Los nuevos valores quedaron establecidos en la Resolución 248/2026, que detalla los cuadros tarifarios para cada estación de peaje dentro de los tramos concesionados. La norma fue publicada este martes y fija el inicio de la vigencia para la medianoche del jueves.
Desde el punto de vista operativo, el ajuste será automático en las estaciones de peaje incluidas en la concesión. Esto implica que desde el primer minuto del 26 de febrero se aplicarán los nuevos montos a quienes transiten por esos corredores.
La actualización fue definida por la Vialidad Nacional Créditos: Fernando Nicola
Cómo se definió la actualización tarifaria
De acuerdo con la información oficial, el incremento fue precedido por un proceso de participación pública impulsado por el organismo vial. Ese mecanismo había sido aprobado previamente mediante una resolución difundida en enero, que habilitó instancias para que usuarios y sectores interesados pudieran acceder a la información y realizar aportes.
Durante ese período, que se extendió hasta el 5 de febrero, se desarrolló una consulta online donde se difundieron detalles del proyecto tarifario. Allí se incluyeron los cuadros propuestos, fundamentos técnicos y la posibilidad de presentar observaciones o consultas formales.
Este tipo de procedimientos forma parte de las etapas previas habituales antes de aplicar modificaciones en tarifas reguladas, especialmente en servicios vinculados a infraestructura de transporte. El objetivo es brindar transparencia y habilitar instancias de participación ciudadana antes de la aprobación definitiva.
Concluido ese proceso, la resolución fue publicada en el Boletín Oficial, lo que le otorga vigencia normativa. Desde entonces, el nuevo esquema tarifario quedó formalmente establecido y listo para su implementación en los plazos previstos.
Si bien el documento oficial no detalla en términos generales el porcentaje promedio de incremento, sí especifica valores diferenciados según tipo de vehículo, categoría y corredor. Esto implica que el impacto variará de acuerdo con el uso que cada conductor haga de las rutas alcanzadas.
La actualización tarifaria tendrá incidencia directa en quienes utilizan con frecuencia estos corredores, especialmente en el transporte de larga distancia y la logística. Los costos de peajes forman parte de la estructura de gastos del transporte, por lo que cambios en estos valores pueden trasladarse a distintas actividades económicas.
En el caso de los automovilistas particulares, el impacto dependerá del recorrido habitual. Quienes viajen por autopistas troncales o realicen trayectos interprovinciales verán reflejada la actualización de manera más evidente.
Desde el organismo vial, además, se promovió el uso del sistema TelePASE, que permite abonar los peajes de forma electrónica sin detener el vehículo. Según señalaron, esta modalidad agiliza el tránsito en estaciones de cobro y reduce tiempos de viaje, especialmente en corredores con alta circulación.
El sistema también facilita la gestión para usuarios frecuentes, ya que permite centralizar pagos y evitar filas en horarios de mayor demanda. En los últimos años, su adopción creció en autopistas y rutas nacionales, impulsada por políticas de digitalización en el cobro de peajes.