Picadas en la autopista Rosario–Córdoba: dos autos pusieron en riesgo a decenas de conductores

Dos autos protagonizaron una peligrosa picada sobre la autopista Rosario–Córdoba y pusieron en riesgo la seguridad vial de decenas de personas que transitaban por la traza.
La maniobra fue registrada en video por una familia de Roldán que circulaba hacia Rosario. Otros vehículos debieron frenar o disminuir la velocidad ante el peligro generado por la carrera clandestina.
Dos autos protagonizaron una peligrosa picada sobre la autopista Rosario–Córdoba y pusieron en riesgo la seguridad vial de decenas de personas que transitaban por la traza.
El hecho quedó registrado en un video grabado por una familia roldanense que se dirigía hacia la ciudad de Rosario.
Según se observa en las imágenes, los vehículos involucrados circulaban a alta velocidad y realizaban maniobras imprudentes. La situación generó momentos de tensión, ya que varios conductores optaron por interrumpir su marcha o reducir considerablemente la velocidad por temor a verse involucrados en un accidente.
La escena ocurrió en un tramo de alto tránsito, lo que incrementó el riesgo no solo para quienes participaban de la carrera ilegal, sino también para familias, trabajadores y transportistas que utilizaban la vía para desplazarse.
El registro fue realizado desde el interior de un automóvil por una familia de la ciudad de Roldán, que advirtió la peligrosidad de la situación y decidió documentarla. En el video se aprecia cómo los autos aceleran de manera repentina y se alejan a gran velocidad, sin respetar las normas básicas de tránsito.
Este tipo de conductas, además de estar prohibidas por la ley, representan una de las principales causas de siniestros viales graves.
El hecho volvió a encender la alarma sobre la necesidad de controles más estrictos y conciencia al volante, especialmente en rutas y autopistas donde el exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales.