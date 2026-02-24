San Agustín: sellan convenio por $9 millones para obras de infraestructura en la Sociedad Italiana
El presidente comunal Cristian Osta firmó un convenio junto a la ministra Victoria Tejeda y la diputada Jimena Senn para concretar una inversión de 9 millones de pesos destinada a la refacción y puesta en valor de la cocina del bar de la entidad.
El programa permitirá avanzar en la refacción y puesta en valor de la cocina del bar de la Sociedad Italiana local.
En la sede de la comuna de San Agustín se concretó la firma de un convenio en el marco del Programa Buenas Prácticas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que permitirá avanzar en la refacción y puesta en valor de la cocina del bar de la Sociedad Italiana local.
El acuerdo representa una inversión de 9 millones de pesos y refuerza el trabajo articulado entre el Estado provincial, la gestión comunal y las instituciones intermedias.
La actividad contó con la presencia de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, y de la diputada provincial Jimena Senn, quienes participaron de una jornada de trabajo en la localidad orientada al fortalecimiento del entramado institucional.
Una inversión para poner en valor un espacio clave
El presidente comunal, Cristian Osta, explicó que el proyecto fue presentado el año pasado, luego de diversas gestiones y conversaciones con autoridades provinciales.
“Se trató de la firma del convenio de Buenas Prácticas. Este proyecto lo presentamos el año pasado, lo habíamos charlado con Jimena y con autoridades de la institución. Los recursos del programa Buenas Prácticas es para la refacción y la puesta en valor de la cocina del bar de la Sociedad Italiana”, detalló a El Litoral.
El programa permitirá avanzar en la refacción y puesta en valor de la cocina del bar de la Sociedad Italiana local.
Osta precisó, el aporte provincial asciende a 9 millones de pesos.
La obra apunta a mejorar un espacio central para la vida social y cultural de la localidad, donde se desarrollan encuentros, celebraciones y actividades comunitarias que convocan a vecinos de distintas generaciones.
Trabajo articulado y compromiso institucional
Durante la jornada, Osta destacó la visita de la ministra Tejeda y el acompañamiento legislativo.
“Durante la jornada tuvimos la visita de la ministra Victoria Tejeda y el acompañamiento permanente de la diputada Jimena Senn. Fue un encuentro ameno, con parte de la Comisión Comunal y Stella Maris Godano, quien fue la gestora y una de las impulsoras para que esto se concrete”, expresó.
Osta precisó, el aporte provincial asciende a 9 millones de pesos.
También participaron el vicepresidente comunal, Daniel Chatelain, y la integrante de la Comisión Comunal, Carina Rey, junto a representantes de la Sociedad Italiana.
En este sentido Osta agradeció especialmente el respaldo del Gobierno provincial y remarcó la importancia estratégica de este tipo de políticas públicas. “Invertir en nuestras instituciones es invertir en más participación, más comunidad y más oportunidades para todos”.
Con este convenio, San Agustín avanza en la consolidación de su infraestructura social, fortaleciendo espacios históricos que constituyen pilares de identidad y cohesión comunitaria.
Convocatoria
Mientras avanzan las gestiones y obras de infraestructura, la institución también se convierte en escenario de iniciativas comunitarias que refuerzan su identidad y su legado.
Tal es el caso de la convocatoria pública realizada por Stella Maris Godano Demaria, vecina de la localidad, quien difundió un parte de prensa en el que expresa su búsqueda de las ramas familiares vinculadas al apellido Godano.
En el escrito, Godano Demaria señala que desde hace tiempo se encuentra abocada a reconstruir su árbol genealógico, con el objetivo de volcar en un libro la historia heredada de sus abuelos Francisco Godano y Ludovica Demichelis, así como de Juan Godano y Lucía Piovano, inmigrantes italianos que dejaron su impronta de trabajo y arraigo en la región.
La vecina describe la tarea como “ardua y lenta”, aunque profundamente gratificante, y convoca a quienes lleven el apellido Godano —en la provincia o en el país— a contactarse para reconstruir los lazos familiares que anhela reencontrar. Para quienes puedan acercar datos pueden comunicarse con Stella Maris al teléfono 3425478435.