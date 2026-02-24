Programa "Buenas Prácticas"

San Agustín: sellan convenio por $9 millones para obras de infraestructura en la Sociedad Italiana

El presidente comunal Cristian Osta firmó un convenio junto a la ministra Victoria Tejeda y la diputada Jimena Senn para concretar una inversión de 9 millones de pesos destinada a la refacción y puesta en valor de la cocina del bar de la entidad.