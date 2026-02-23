En el Parque de la Agricultura

El Tour Suramericano hizo escala en Esperanza con deporte, tecnología y espíritu olímpico

El Parque de la Agricultura fue escenario de una jornada recreativa y deportiva con la llegada del Tour Suramericano y “Capi”, la mascota oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La actividad reunió a familias, promovió el deporte y proyectó a Esperanza como punto estratégico en la previa del evento continental.