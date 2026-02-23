El Tour Suramericano hizo escala en Esperanza con deporte, tecnología y espíritu olímpico

La ciudad de Esperanza vivió este viernes una jornada especial con la llegada del Tour Suramericano y de “Capi”, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en territorio santafesino.
El Parque de la Agricultura fue escenario de una jornada recreativa y deportiva con la llegada del Tour Suramericano y “Capi”, la mascota oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La actividad reunió a familias, promovió el deporte y proyectó a Esperanza como punto estratégico en la previa del evento continental.
El encuentro tuvo lugar en el Parque de la Agricultura, donde se desplegó una propuesta abierta y gratuita con actividades deportivas, tecnológicas y recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.
Los XIII Juegos Suramericanos tendrán como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, y convocarán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 57 disciplinas deportivas. En ese marco, el Tour Suramericano recorre distintas localidades de la provincia con el objetivo de difundir el evento y fortalecer el vínculo de la comunidad con el deporte.
Durante la jornada en Esperanza, los vecinos pudieron participar de estaciones interactivas, exhibiciones y propuestas lúdicas vinculadas a distintas disciplinas, generando un clima festivo y de integración. La presencia de “Capi” fue uno de los principales atractivos para los más chicos, que aprovecharon para fotografiarse con la mascota oficial.
El intendente Rodrigo Müller destacó la importancia institucional de la visita y subrayó que la iniciativa permite “promover los juegos y el deporte en general”, además de acercar a la comunidad la magnitud de una competencia internacional que tendrá como epicentro a la provincia.
Más allá del componente recreativo, el evento también tuvo una dimensión estratégica para la ciudad. Müller remarcó que la cercanía de Esperanza con Santa Fe y Rafaela —dos de las sedes confirmadas— posiciona a la localidad en términos turísticos y de servicios.
“Esto nos permite proyectarnos para recibir visitantes y mostrar nuestra historia, cultura y gastronomía”, señaló el mandatario, en referencia al potencial impacto económico indirecto que puede generar el movimiento asociado a la competencia.
En el marco de la actividad, la Secretaría de Deportes de la provincia distinguió al deportista local Juan Ignacio Alarcón por su trayectoria y logros, en un gesto que reforzó el reconocimiento al talento surgido en la ciudad.
Con la visita del Tour y de “Capi”, Esperanza se sumó así al clima previo de los Juegos Suramericanos 2026, consolidando su protagonismo en la agenda deportiva regional y acompañando el impulso de un evento que marcará un hito para Santa Fe.