Refuerzan la seguridad en San Lorenzo: Gendarmería lanza operativos de saturación

El municipio de San Lorenzo y Gendarmería Nacional pusieron en marcha un esquema de operativos de saturación que se desplegará todas las semanas a lo largo del año en barrios y en el casco céntrico. Con 55 efectivos en acción, el objetivo es reforzar la prevención del delito y disuadir hechos de vandalismo e incidentes en comercios y viviendas.

La Municipalidad de San Lorenzo acordó con Gendarmería Nacional Argentina la implementación de operativos de saturación que se replicarán en distintos horarios y puntos estratégicos durante todo 2026.

El dispositivo comenzó a ejecutarse en la noche del viernes 20 de febrero, con un fuerte despliegue territorial que incluyó patrullajes dinámicos, controles vehiculares e identificación de personas tanto en barrios como en la zona céntrica.

Despliegue coordinado y control territorial

Según se informó oficialmente, el operativo inicial contó con la participación de 55 gendarmes que realizaron tareas de prevención mediante controles selectivos y presencia disuasiva.

La modalidad de “saturación” implica concentrar recursos humanos y logísticos en áreas determinadas durante franjas horarias específicas, con el fin de incrementar la percepción de seguridad y reducir oportunidades para la comisión de ilícitos.

Las acciones incluyeron identificación de personas y vehículos, verificación de documentación y recorridas intensivas en sectores considerados sensibles por su circulación nocturna o por antecedentes de incidentes.

Desde el municipio indicaron que estos procedimientos se repetirán de manera rotativa en distintos puntos de la ciudad, adaptando los horarios y zonas de intervención según la dinámica delictiva y las demandas vecinales.

Prevención del vandalismo y control de conductas irregulares

El esquema apunta especialmente al control de merodeadores nocturnos, personas que circulen sin identificación, así como a la detección de infracciones vinculadas al cartoneo en horarios no permitidos y a la actividad de cuidacoches informales, comúnmente conocidos como “trapitos”.

El objetivo central es prevenir hechos de vandalismo, rotura de vidrieras e incidentes en comercios o domicilios particulares, situaciones que suelen incrementarse durante la noche.

La articulación entre el gobierno local y la fuerza federal busca consolidar una estrategia sostenida en el tiempo, con operativos semanales que refuercen la vigilancia y generen un efecto disuasivo permanente en distintos sectores de San Lorenzo.

San Lorenzo
Gendarmería Nacional Argentina

