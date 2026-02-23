En el sur provincial

Refuerzan la seguridad en San Lorenzo: Gendarmería lanza operativos de saturación

El municipio de San Lorenzo y Gendarmería Nacional pusieron en marcha un esquema de operativos de saturación que se desplegará todas las semanas a lo largo del año en barrios y en el casco céntrico. Con 55 efectivos en acción, el objetivo es reforzar la prevención del delito y disuadir hechos de vandalismo e incidentes en comercios y viviendas.