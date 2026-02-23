Culminó la limpieza del Canal Candelaria en Casilda
“Santa Fe puede hacer obras como esta porque cuida cada peso y es ordenado con las cuentas. Después de 20 años, limpiamos 7 kilómetros de canal para evitar anegamientos en los barrios”, explicó el ministro Enrico.
Los trabajos comprendieron la intervención de 7 kilómetros, incluyendo 4.000 metros en zona urbana con retiro de sedimentos y residuos acumulados, y otros 3.000 metros en el área periurbana.
El Gobierno Provincial sumó otro compromiso cumplido en el departamento Caseros, junto a la Municipalidad de Casilda, finalizó los trabajos de limpieza para el reacondicionamiento del Canal Candelaria a lo largo de 7 kilómetros de una traza que presentaba grandes volúmenes de basura, malezas y roedores.
Tras la finalización de los trabajos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro pudimos revertir más de dos décadas sin mantenimiento en un canal que atraviesa toda la ciudad.
Detalles
"Mantener el drenaje en condiciones es fundamental para evitar anegamientos en los barrios, erradicar minibasurales y mejorar las condiciones sanitarias de los vecinos que viven en sus alrededores”.
En este sentido, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “en el canal se habían realizado mantenimientos superficiales pero es la primera vez que los 7 kilómetros del área urbana son reacondicionados completamente. Con la limpieza de fondo y los dos taludes, permitimos que brinde mucha más protección a la localidad de Casilda con la posibilidad de evacuar y trasladar mayor cantidad de agua”.
Mejor escurrimiento
Además del beneficio hidráulico, el proyecto contempló estudios ambientales para preservar el equilibrio del entorno y mejorar la calidad de vida de los vecinos, reduciendo focos de contaminación, malos olores y la proliferación de plagas en sectores cercanos al canal.
Con esta intervención, el Gobierno provincial continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura hídrica urbana, priorizando obras de prevención que permitan reducir el riesgo hídrico y brindar mayor seguridad a las comunidades frente a eventos climáticos intensos.