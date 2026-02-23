Salto Grande: reactivan la construcción de 16 viviendas que estaban paralizadas

Con el objetivo de cumplir con el sueño de la casa propia para 16 familias de Salto Grande, departamento Iriondo, el Gobierno Provincial reactivó los trabajos para terminar la construcción de 16 nuevas unidades habitacionales que ya presentan un 20% de avance.
En este sentido, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó que “la obra había comenzado en 2024 pero la empresa adjudicataria incumplió con el contrato, y se paralizó. La volvimos a licitar en septiembre del año pasado y ahora toma ritmo para dar respuesta habitacional a una demanda histórica en la localidad”.
Para el desarrollo del proyecto habitacional, la inversión provincial asciende a 1.430 millones de pesos.
“Cuando una empresa incumple, el Estado provincial toma decisiones para garantizar la continuidad de las obras. Tenemos el compromiso de que estas viviendas puedan finalizarse y transformarse en futuros hogares para las familias de Salto Grande”, remarcó Crivelli.
Satisfacción
Por su parte, el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, dijo que “es una alegría enorme ver cómo el sueño de la casa propia se pone en marcha otra vez en Salto Grande. Quiero destacar la firme decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico de retomar esta obra, cuidando cada peso de los santafesinos y cumpliendo con la palabra empeñada”.
“No son sólo paredes y techos, son 16 hogares para familias de nuestra localidad que ahora tienen la certeza de que el Estado está presente y cumple. Con transparencia y mucho esfuerzo, seguimos transformando la realidad de cada rincón de Iriondo para que nuestra gente elija proyectar su vida aquí, en su lugar”, finalizó Rasetto.
Así se construyen 16 sueños
Cabe recordar que el conjunto habitacional que actualmente construye la Provincia incluye 15 viviendas de prototipo compacto y una vivienda adaptada para personas con discapacidad. Todas las unidades cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero, y se construyen en la manzana delimitada por las calles Paraguay, General Campos, Callao y Santa Fe.
En materia de infraestructura, el proyecto contempla la instalación de red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, red de agua potable, red vial interna, desagües pluviales, veredas peatonales con rampas de accesibilidad, arborización y generación de espacios verdes, garantizando condiciones urbanas adecuadas para el conjunto.
Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), señalaron que durante el último mes se realizaron tareas de mampostería y ejecución de cubiertas; mientras que, en las próximas semanas, la empresa a cargo de la obra continuará con la ejecución de revoques y posteriores trabajos de terminación, conforme al cronograma previsto.
