El último “capo de una época”

Quién era “El Mencho”, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que Estados Unidos buscó por años

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundó y encabezó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se convirtió en uno de los narcos más buscados: su trayectoria, marcada por el salto del hampa local al crimen trasnacional y por años de rumores sobre su paradero y salud, quedó bajo la lupa tras conocerse su muerte en un choque con fuerzas militares.