Máxima tensión

Ola de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”: al menos 14 muertos y 64 detenidos

La confirmación de que Nemesio Oseguera Cervantes murió en un operativo militar desató represalias del CJNG con bloqueos, incendios y ataques en una veintena de estados; Jalisco activó medidas de emergencia y Washington destacó el rol de inteligencia en la operación.