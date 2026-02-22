Comunicado oficial: recomendaciones de Cancillería por la situación de seguridad en Jalisco, México

La Cancillería argentina difundió un comunicado dirigido a ciudadanos argentinos por los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, y recomendó evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción.
Ante los hechos recientes en Jalisco, México, Cancillería pidió evaluar la necesidad de viajar y, si no es imprescindible, postergar desplazamientos. Para quienes ya están allí, recomendó extremar precauciones y seguir fuentes oficiales.
En el texto oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió que, si el traslado no es imprescindible, se posterguen los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.
Para quienes ya se encuentren en Jalisco, Cancillería pidió extremar las precauciones y evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad.
Además, recomendó mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos emitidos por canales oficiales.
Ante una situación de emergencia, la Cancillería indicó que se debe contactar al Consulado argentino en México por los siguientes canales:
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono de guardia: + 52 1 55 8556-0472