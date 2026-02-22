#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Alerta consular

Comunicado oficial: recomendaciones de Cancillería por la situación de seguridad en Jalisco, México

Ante los hechos recientes en Jalisco, México, Cancillería pidió evaluar la necesidad de viajar y, si no es imprescindible, postergar desplazamientos. Para quienes ya están allí, recomendó extremar precauciones y seguir fuentes oficiales.

Cancillería recomendó evaluar viajes a Jalisco y postergar traslados no imprescindibles. Foto: XinhuaCancillería recomendó evaluar viajes a Jalisco y postergar traslados no imprescindibles. Foto: Xinhua
Seguinos en
Por: 

La Cancillería argentina difundió un comunicado dirigido a ciudadanos argentinos por los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, y recomendó evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción.

Mirá tambiénMéxico: reportan la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG, en un operativo armado

En el texto oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió que, si el traslado no es imprescindible, se posterguen los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

Recomendaciones para argentinos en Jalisco

Para quienes ya se encuentren en Jalisco, Cancillería pidió extremar las precauciones y evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad.

(260222) -- JALISCO, 22 febrero, 2026 (Xinhua) -- Humo se eleva de un vehículo incendiado en una carretera, en el municipio de Acatlán de Juárez, en el estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional de México ultimaron hoy domingo en el estado de Jalisco a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", considerado el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reportó la prensa local.Desde las primeras horas del día, se reportó un amplio despliegue de fuerzas federales en la región y poco después se registraron bloqueos de carreteras, así como la quema de vehículos al menos en Jalisco y los estados cercanos de Michoacán, Colima, Guanajuato y Aguascalientes. Se han reportado además quemas de vehículos y bloqueos en Tamaulipas y Oaxaca, en acciones que generaron caos y alarma entre la población, acciones que se presume fueron orquestadas por miembros del CJNG como represalia. (Xinhua/Str) (da)Humo se eleva de un vehículo incendiado en una carretera, en el municipio de Acatlán de Juárez, en el estado de Jalisco, México. Xinhua/Str

Además, recomendó mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos emitidos por canales oficiales.

Police officers secure the area where vehicles were set on fire by organized crime members to block a road following a military operation in which a government source said Mexican drug lord Nemesio Oseguera, commonly known as "El Mencho," was killed, in Zapopan, Mexico, February 22, 2026. REUTERS/Gilberto Gallo TPX IMAGES OF THE DAYParte de los incidentes de este domingo. REUTERS/Gilberto Gallo

Contacto de emergencia del Consulado argentino en México

Ante una situación de emergencia, la Cancillería indicó que se debe contactar al Consulado argentino en México por los siguientes canales:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de guardia: + 52 1 55 8556-0472

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Turismo
México

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro