Narcotráfico

México: reportan la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG, en un operativo armado

Autoridades mexicanas confirmaron la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados del país y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. El hecho generó fuerte impacto político y en la seguridad regional.