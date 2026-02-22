México: reportan la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG, en un operativo armado

La supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, sacudió al mundo del narcotráfico en México.
Autoridades mexicanas confirmaron la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados del país y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. El hecho generó fuerte impacto político y en la seguridad regional.
El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación habría sido abatido durante un operativo armado en territorio mexicano, según informaron medios locales y fuentes de seguridad.
Oseguera Cervantes era considerado uno de los criminales más buscados por el Estado mexicano y por agencias internacionales. Durante años encabezó el CJNG, organización que creció rápidamente hasta convertirse en una de las estructuras delictivas más poderosas del país, con fuerte presencia en múltiples estados y conexiones fuera de México.
El líder narco había logrado eludir durante décadas los intentos de captura. Su nombre figuraba en la lista de los fugitivos más buscados por agencias como la DEA de Estados Unidos, que ofrecía recompensas millonarias por información que permitiera dar con su paradero.
De acuerdo con reportes periodísticos, el operativo en el que habría muerto se desarrolló tras tareas de inteligencia que buscaban desarticular células activas del cartel. En el enfrentamiento participaron fuerzas federales, lo que derivó en un tiroteo de alta intensidad.
La eventual muerte del jefe del CJNG podría tener repercusiones profundas en la dinámica del narcotráfico en México. Analistas señalan que la caída de figuras centrales suele generar disputas internas por el control territorial, lo que puede traducirse en un aumento de la violencia en determinadas regiones.
El CJNG se consolidó en los últimos años como uno de los principales actores del crimen organizado en América Latina. Su expansión se caracterizó por el uso de alto poder de fuego, estrategias de intimidación y una estructura operativa descentralizada que dificultó los intentos de desmantelamiento.
Las autoridades mexicanas aún trabajan en la verificación plena de la identidad del abatido y en el análisis de las consecuencias del operativo. En paralelo, se reforzaron los dispositivos de seguridad en zonas consideradas estratégicas ante posibles represalias o reacomodamientos internos.
El gobierno también evalúa el impacto político del hecho, ya que la figura de Oseguera Cervantes simbolizaba uno de los mayores desafíos en la lucha contra el narcotráfico en el país. Su nombre estaba asociado a múltiples hechos violentos, ataques a fuerzas de seguridad y el crecimiento sostenido de la organización criminal.
Mientras tanto, la noticia generó repercusión internacional. Expertos en seguridad advierten que, más allá del resultado puntual, la caída de un líder narco no implica necesariamente el desmantelamiento inmediato de la red, dado que estas estructuras suelen contar con mandos intermedios preparados para garantizar continuidad operativa.
En este contexto, el foco ahora se traslada a la reacción del CJNG y al eventual reordenamiento del mapa del narcotráfico en México, en un escenario marcado por la disputa entre carteles y los desafíos persistentes en materia de seguridad.