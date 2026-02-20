La Policía Federal decomisó más de 25 kilos de cocaína en operativos en Salta y Santiago del Estero

La Policía Federal Argentinarealizó una serie de operativos en el norte del país que culminaron con el secuestro de más de 25 kilos de cocaínay la detención de sospechosos vinculados al narcotráfico. Los procedimientos se llevaron a cabo en las provincias de Salta y Santiago del Estero y formaron parte de investigaciones destinadas a desarticular redes de comercialización de drogas.
Operativos simultáneos en el norte
Uno de los procedimientos se desarrolló en la ciudad de Salta, donde efectivos federales interceptaron a un sospechoso en plena vía pública. Según informaron fuentes del caso, el operativo permitió detectar nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas para el transporte de estupefacientes, una tendencia que se repite en investigaciones recientes.
Durante la requisa, los agentes hallaron cinturones especialmente modificados para ocultar envoltorios con droga. Las pruebas preliminares realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de cocaína de alta pureza. Posteriormente, el pesaje oficial determinó que el cargamento superaba el medio kilo en ese procedimiento puntual.
Uno de los detenidos por el tráfico de drogas
Sin embargo, el caso no se limitó a ese hallazgo inicial. La investigación permitió vincular el episodio con un cargamento mayor que formaba parte de la misma estructura de tráfico. Las autoridades señalaron que el total incautado en los operativos superó los 25 kilos de cocaína, distribuidos en bloques compactos conocidos como “ladrillos”.
Los procedimientos incluyeron la intervención de personal especializado en narcotráfico y la participación de testigos durante las requisas, una práctica habitual en este tipo de operativos para garantizar la transparencia del proceso judicial.
Investigación y causas judiciales
Los operativos se enmarcan en investigaciones más amplias que buscan identificar las rutas de distribución de droga en el norte argentino. Según trascendió, los casos quedaron a disposición de la Justicia federal, que deberá determinar las responsabilidades penales de los detenidos y avanzar en el análisis del material incautado.
El total incautado en los operativos superó los 25 kilos de cocaína
En este tipo de investigaciones, el secuestro de grandes cantidades de estupefacientes suele derivar en nuevas líneas de pesquisa. El objetivo es establecer el origen de la droga, identificar a los proveedores y determinar los circuitos de distribución, tanto a nivel local como interprovincial.
Las fuentes indicaron que la sustancia incautada fue sometida a pericias químicas para confirmar su composición y pureza, elementos clave para las causas judiciales vinculadas al narcotráfico. También se analizarán dispositivos y objetos secuestrados durante los procedimientos, que podrían aportar información sobre la logística de las organizaciones involucradas.
Este tipo de operativos forma parte de una estrategia sostenida de las fuerzas federales para interceptar cargamentos de droga antes de que ingresen a los circuitos de comercialización urbana. Las investigaciones suelen combinar tareas de inteligencia previa, seguimientos y controles en puntos estratégicos, como rutas y centros urbanos.
En los últimos años, las autoridades han señalado que el tráfico de cocaína presenta dinámicas cambiantes, con nuevas modalidades de transporte y ocultamiento que obligan a adaptar las técnicas de investigación. El uso de compartimentos ocultos en prendas u objetos personales, como ocurrió en uno de los procedimientos recientes, es una de las estrategias detectadas con mayor frecuencia.
Los resultados de los operativos en Salta y Santiago del Estero se suman a otros procedimientos realizados en distintas regiones del país en el marco de la lucha contra el narcotráfico. En muchos casos, las investigaciones se extienden durante meses o incluso años, con la participación de distintas áreas especializadas.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron que el decomiso de este tipo de cargamentos representa un impacto significativo en las redes de distribución ilegal, ya que reduce la disponibilidad de droga en el mercado y permite avanzar en la identificación de estructuras criminales más amplias.