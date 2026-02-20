Lucha contra el narcotráfico

La Policía Federal decomisó más de 25 kilos de cocaína en operativos en Salta y Santiago del Estero

Los procedimientos incluyeron controles en la vía pública y tareas investigativas previas. Hubo detenidos y secuestro de droga de alta pureza, en el marco de causas por tráfico de estupefacientes.