Persecución en la autopista: dos aprehendidos tras evadir un control
La Guardia Provincial interceptó una pickup en el kilómetro 271 de la Rosario–Buenos Aires. Dos hombres fueron aprehendidos tras una fuga a alta velocidad. Llevaban dinero, celulares y una sustancia sospechosa.
Los involucrados fueron trasladados a sede policial. Foto: Gentileza
Personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, a través de la Guardia Provincial – UOR 4 (Rosario), llevó adelante un procedimiento en el marco del “Operativo Verano” que culminó con la aprehensión de dos hombres mayores de edad por desobediencia a la autoridad y presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.
El hecho se registró alrededor de las 10:20 horas en el kilómetro 271 de la Autopista Rosario–Buenos Aires (AU09), cuando efectivos que realizaban controles preventivos intentaron detener, mediante señas manuales, una camioneta pickup marca Chevrolet, color gris, para la verificación de documentación y control de rutina.
Seguimiento controlado
Según fuentes oficiales, el vehículo —en el que se trasladaban dos masculinos— hizo caso omiso a la orden policial y se dio a la fuga a alta velocidad en dirección a Rosario. Se inició un seguimiento controlado por parte de la unidad móvil interviniente, sin perder contacto visual, mientras se informaba la situación por frecuencia radial a la base UOR 4 y a la central de emergencias 911.
El vehículo en el que se trasladaban los involucrados. Foto: Gentileza
Tras varios kilómetros, el personal logró interceptar la marcha de la camioneta, identificada como una Chevrolet S10. El conductor, identificado como R.L., y su acompañante, F.M., ambos mayores de edad, fueron aprehendidos en el lugar. Con la presencia de dos testigos ocasionales, se procedió a la requisa personal y del vehículo.
Cocaína y dinero
Durante la inspección, los agentes secuestraron: Una bolsa con cierre plástico que contenía una sustancia blanca y polvorienta, con características similares a la cocaína; dos teléfonos celulares; 327.000 pesos argentinos y 100 dólares estadounidenses.
Parte del material que fue secuestrado. Foto: Gentileza
Ante la presunción de una posible infracción a la Ley 23.737, el procedimiento fue interrumpido y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente. Tras consulta con la mesa de enlace, se dispuso el traslado de los aprehendidos y las actuaciones a la Comisaría 13ª de General Lagos, además de remitir copia de lo actuado al área de Microtráfico.
Conclusión
La intervención de la Guardia Provincial reafirma el valor de los controles preventivos en corredores estratégicos, especialmente durante operativos estacionales de alta circulación. La actuación profesional y coordinada permitió resolver la situación sin lesionados ni riesgos para terceros, fortaleciendo la seguridad vial y la prevención del delito en la región.
Este tipo de procedimientos consolida la presencia activa del Estado en el territorio y contribuye a generar mayor confianza social en las instituciones encargadas de velar por el orden y la convivencia ciudadana.